Con auto y equipo nuevo, Tomi Martín está ansioso por retornar a las pistas

Tomás Martín es uno de los tantos pilotos mendocinos que pudo comenzar su temporada 2020 en el automovilismo argentino y que luego por razones ya conocidas y relacionadas con la pandemia del coronavirus se ha visto suspendida hasta nuevo aviso.

El representante de la tercera dinastía de los Martín hizo su estreno en el plano nacional el fin de semana del 8 de marzo, cuando debutó en la competitiva Clase 2 del Turismo Pista, en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia.

Para el mendocino no resultó un estreno positivo, teniendo en cuenta que el Chevrolet Celta que manejó no mostró un buen rendimiento a lo largo de todo el fin de semana, terminando esa final en la 22° colocación.

Tras su regreso a Mendoza, su papá Jorgito decidió cambiar de rumbo en la misma divisional y tras llegar a un acuerdo con Pablo Vázquez, el vigente campeón del TP 1.4 del Zonal Cuyano manejará el Chevrolet Corsa con el que justamente Vázquez resultó muy competitivo (ganando varias carreras en las últimas dos temporadas).

"Y estuve en contacto con el equipo y puntualmente con mi mecánico, Gabriel Corsi, quien me mostró fotos del nuevo auto y la verdad que estoy muy ansioso por volver, con unas ganas bárbaras de subirme, pero la realidad es que no sabemos cuando lo podremos hacer", afirmó Tomi, a lo que luego agregó: "Estuve hablando con Vázquez y la verdad que me cayó bárbaro. A él se le prendió fuego su VW Up y lejos de sacarnos el auto, nos llamó al otro día para garantizarnos que el Corsa para nosotros".

El próximo compromiso para la categoría será el tercero de la temporada, aunque es incierto en qué fecha y que escenario se disputará.