Competitivo, pero poco confiable: las dos caras del mismo Godoy Cruz

El Expreso ilusiona cuando ataca, pero preocupa cuando defiende. Es el equipo más goleado de toda la Copa de la Liga Profesional (22 tantos en contra), aunque en los últimos partidos viene mostrando importantes mejorías en la ofensivo (17 goles a favor, sólo lo supera River, Boca y Colón). Encontrar el equilibrio parece ser la premisa de Sebastián Méndez.

Restan tres fechas para finalizar la primera fase de la Copa de la Liga Profesional y sólo los mejores cuatro equipos de cada zona podrán meterse en la instancia de cuartos de final. El Tomba se encuentra a tres unidades de San Lorenzo, cuarto en la zona A y último equipo en estar clasificando. Godoy Cruz no sólo podría pasarlo por los nueve puntos que quedan en juego, sino que depende de sí mismo, ya que en dos semanas se medirán por la penúltima fecha en el Nuevo Gasómetro.

Es cierto que no es el principal objetivo del conjunto mendocino, pero no es un detalle menor: Godoy Cruz, de la mano de Méndez, volvió a ser un club competitivo. El principal problema es que aún no es confiable, debido a sus serias desatenciones defensivas. Partido a partido le generan muchas situaciones de gol, le han convertido en todas las fechas e incluso ha sido figura el arquero Juan Espínola, que de no ser por él, podría tener menos puntos de los que tiene.

Entonces volvemos al principio. El Expreso es un equipo cuando está cerca del arco rival, pero es otro muy distinto cuando defiende el suyo. El Gallego se encuentra en una difícil disyuntiva: perder un poco de juego ofensivo para equilibrar de mitad de cancha hacia atrás, o continuar apostando por la base de los habituales titulares para darles confianza y esperar una mejora en el engranaje con el correr de los partidos.

El Tomba debe pensar a futuro. Si bien la clasificación a cuartos de final es potable y atractiva para cualquier hincha, no le debe quitar el sueño. Godoy Cruz está penúltimo en los promedios, y si bien es cierto que no habrá descensos hasta mediados de 2022, los mendocinos necesitan ensanchar sus números para no llegar al próximo año con la soga muy apretada al cuello.

Un viejo conocido vuelve al club

Se trata ni más ni menos que de David Fernández, exdelantero del Tomba que trabajará como director técnico en las inferiores, más precisamente en la séptima división de AFA. "Fideo" es recordado por haber sido parte del equipo que volvió a primera en 2008.

Árbitro para el duelo ante Central Córdoba

El próximo viernes Godoy Cruz recibe al conjunto santiagueño desde las 21:15 hs. Dicho encuentro tendrá a Ariel Penel como árbitro principal, secundado por Diego Martín y Gerardo Lencina como sus asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Rodrigo Rivero.