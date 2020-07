Claudio Vivas: de sus inicios como espía de Bielsa a su presente en Bolivia

Claudio Vivas es un discípulo de Marcelo Bielsa. Indudablemente, sus 16 años al lado del Loco lo marcaron para siempre. No solamente cuando lo llaman para una nota periodística, sino también desde el momento que decidió emprender su carrera solista como entrenador. Aprendió mucho de él, ya que por muchos años fue la mano derecha de un hombre que marcó un estilo propio como director técnico, que suma detractores o adoradores día a día por su estilo de juego.

Los inicios de Vivas al lado del Loco fueron como colaborador que cumplía la función de ir a espiar a los rivales a los entrenamientos por la escasa información que había en los medios de comunicación sobre los equipos argentinos. “Me mandaba a espiar a los entrenamientos todos los días para sacar información de cómo se plantaba, la manera de jugar y especialmente, la formación”, remarcó el hombre de 51 años, quién, además, agregó: “Arranqué como espía en Newell´s (1990-1992) y después en Atlas de México (1992-1994). Con el tiempo, pasé a ser ayudante de campo en Vélez (1997-1998), la Selección Argentina (1998-2004) y Athletic Bilbao (2011-2013)”.

Más allá de haber sido uno de los pocos hombres de confianza de Bielsa, Vivas tiene un recorrido propio como director técnico. Dirigió mucho tiempo en las divisiones inferiores del fútbol Argentino. Comenzó en las divisiones menores de Newell's, el club de sus amores. Pasó por Banfield, Estudiantes de la Plata, Independiente y estuvo tres años en Boca, hasta que Nicolas Burdisso (ex Manager) decidió rescindirle su contrato en marzo de 2019. También, se hizo cargo del Sub 20 de Chile cuando Bielsa estuvo en la Mayor. En tanto, posee experiencia en la máxima categoría al ocupar el cargo de DT en Argentinos Juniors (debut 2009), Racing, Banfield, Instituto y Sporting Cristal, en Perú.

Una vez removido de Boca, Vivas siguió con su carrera en Bolivia. Desde diciembre pasado se encuentra en Bolívar, equipo con el que tuvo la posibilidad de participar por vez primera de una Copa Libertadores. “Es un grupo muy parejo salvo Palmeiras que está primero. Tenemos el mismo puntaje que Guaraní y detrás está Tigre que puede alcanzar a cualquiera. No nos conformamos. No entramos al torneo sólo para presentarnos”, se sinceró el rosarino en una charla telefónica con El Ciudadano desde ciudad de La Paz.

- ¿Como pasó la situación de Cuarentena?

- Cuando arrancó esta pandemia estaba en City Bell junto a mi familia. Después, el 17 de julio volvimos a Bolivia en un vuelo de repatriación para residentes de ese país. Estamos esperando que nos autorizan a entrenar. Es incierto a esta altura. La realidad es que tenemos fecha reprogramada por Conmebol para el 16 de septiembre para jugar por Copa Libertadores. Y es algo que nos inquieta un poco.

- ¿Qué pensas de la decisión que tomó la Conmebol de regresar cuando el futbol boliviano todavía no volvió?

- Me parece que tomaron una muy buena decisión en su momento de parar las eliminatorias y los torneos. Pero ya es hora de volver a la normalidad a pesar de esta situación. Deberíamos regresar porque no se puede vivir siempre pendiente de este virus. Debemos tomar recaudos y ser cuidadosos. Tenemos que convivir con esta pandemia un tiempo más hasta que salga la vacuna.

-¿Será raro volver a los entrenamientos y posteriormente, a la competencia después de estar tanto tiempo parado?

-De entrada, el hecho de jugar sin público será muy difícil. Conmebol igual no determinó que será sin hinchas la vuelta de la competencia. Presentó cuatro escenarios. Si nos basamos en Europa, la situación de la vuelta será muy parecida. Grupos reducidos con entrenamientos monitoreados para que no haya superpoblación de jugadores. Será una réplica de lo que hicieron los clubes europeos. Es inédito que un futbolista haya parado cuatro meses. La vuelta a entrenar deberá ser en forma sistemática, progresiva y tenemos que ser muy cuidadosos con las cargas físicas porque podríamos sufrir varios futbolistas lesionados.

-¿Por haber empezado antes a entrenar los equipos de Uruguay y Paraguay llegarán con ventajas con respecto a los de Argentina y Bolivia de cara al comienzo de la libertadores

- Cuando se decida volver a la competencia internacional vamos a tener más de 40 días de entrenamientos. La única ventaja que pueden llegar a tener es que van a estar mejor en la parte deportiva por partidos disputados. Calculamos que no vamos a jugar amistosos. En cuanto al torneo local, no está definido porque el domingo pasado falleció el Presidente de la Asociación de Fútbol de Bolivia. El Bolívar está abocado únicamente a preparar el equipo para los cuatro encuentros de Libertadores. Lo único concretó es el choque ante el Palmeiras, programado para el 16 de septiembre en nuestro estadio.

-¿Cuáles serán los objetivos del Bolívar de cara lo que resta de este año?

- Es el club más grande de Bolivia. Por ende, nuestros objetivos son ganar el torneo local y pasar de fase a la siguiente ronda de Libertadores que no es fácil porque tenemos rivales directos. Hay que aprovechar los encuentros programados. Es un grupo muy parejo salvo Palmeiras que está primero en el grupo. Tenemos el mismo puntaje que Guaraní y detrás está Tigre que puede alcanzar a cualquiera. No nos conformamos, no entramos al torneo sólo para presentarnos.

- ¿Cuál es su estilo de juego como entrenador?

- Un equipo con dinámica y agresivo para manejar la pelota. Que tenga iniciativa ya sea corta o larga, pero con un funcionamiento acorde a la competencia. Siempre hay que tener en cuenta que lo nuestro es mas importante que el rival, pero también sabiendo a quien nos enfrentamos para armar las semanas previas.

- Fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa en Vélez, la Selección Argentina y Athletic Bilbao. ¿Cuánto se asemeja su idea de juego a la de Bielsa?

- La comparación nunca es buena. Cuando me contratan piensan que soy un mini-Bielsa, pero cada uno tiene su estilo. Estuve 16 años junto a él. Soy muy cercano a lo que piensa Marcelo y muy asimilado con lo que hace. Imitar a Bielsa es muy difícil porque Bielsa hay uno solo. Yo creo en una forma y estilo de juego, pero algunas cosas son mías y otras las adquirí de él. No creo en el copiado de foto. Sí pienso en que uno puede administrar y sacar cosas de otros entrenadores. Yo saqué muchas cosas de él, pero en ese aspecto cada uno tiene su impronta.

- Como colaborador de Bielsa en Newells y Atlas de México. ¿Es verdad de lo mandaba a espiar a otros rivales?

- Mi función era ir a espiar a los rivales en la década del '90. En esa época, se televisaba solo un partido por TV. Entonces, no había información sobre los rivales ni existían los diarios deportivos. No había periodistas en los entrenamientos. Existían únicamente las revistas Sólo Fútbol y El Gráfico, que tenían información general. Entonces, Marcelo no tenía mucha información de los rivales. Por este motivo, me mandaba a espiar los entrenamientos de los rivales todos los días de la semana para sacar información del futuro contrincante. Como se plantaba, la manera de jugar y especialmente, la formación. Normalmente los partidos eran los domingos, entonces la semana previa asistía a los entrenamientos y los jueves, especialmente, como en la mayoría de los equipos entrenaban fútbol reducido y paraban los equipos, los veía y le pasaba luego la información a Bielsa. Era algo novedoso para esa época. Vivía en el anonimato y fue durante mucho tiempo.

- Una vez te tocó espiar al Boca de Oscar Tabárez

- Si, yo estaba Newell's y colaboraba como espía de Bielsa, que era el entrenador de la primera. En el 91´estuve una semana yendo a las prácticas de Boca antes de la final por el torneo Apertura. Me vestía como hincha para poder ingresar al lugar de entrenamiento. Iba disfrazado con gorrita y remera. Tomaba nota de todo. Como entrenaban y se paraban. Luego, les hacía entrevistas a los rivales para interiorizarme del juego, de cómo pensaba el entrenador de turno y pasarle los informes a Marcelo. Además, yo era el DT de las inferiores. Aparte de ser muy fanático de Newell's y apasionado. Para mí era un honor colaborar para que tu equipo sea campeón. Y lo logramos.

- Esta semana se cumplen 16 años de la final perdida ante Brasil por la Copa América 2004. ¿Qué recuerdos tiene de aquella copa?

- Son malos los recuerdos. Tuvimos un gran torneo. Fuimos la mejor selección de la copa. Veníamos de una preparación muy larga, concentrados durante mucho tiempo y con un gran esfuerzo de los futbolistas. Fue un cambio generacional de futbolistas. Después, iba a ser el mismo equipo o con algunas modificaciones que participaba de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ahí se logró la medalla de Oro ganando todos los partidos sin que nos metieran goles. Lo de la Copa América de Perú fue un accidente, como suele pasar en el fútbol. Por eso, este deporte es tan impredecible y lindo. Tuvimos la desgracia de no poder cerrar la final ante Brasil que en el juego fuimos superiores. La Verdeamarela encontró un gol en el minuto 47´. Después fue contundente en los penales. Argentina tuvo fallas lógicas porque el equipo había sentido un cimbronazo emocional por el empate en el ultimo minuto de Adriano. Es un mal recuerdo porque lo tuvimos en la mano y lamentablemente, no lo pudimos concretar. Fue injusta la derrota.

- ¿Fue el mejor rendimiento de la era Bielsa lo mostrado en esa Copa América?

- No, no fue lo mejor. En esos seis años tuvimos dos generaciones de futbolistas y el mejor rendimiento fue durante las eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón. En dicha copa no tuvimos el rendimiento deseado. Nos dolió mucho no pasar la fase de grupos. Luego, hubo un cambio generacional de otros intérpretes. Fueron dos selecciones completamente diferentes. Si nos basamos en los resultados, el mejor rendimiento fue en Atenas 2004. Pero sí, fueron dos etapas muy buenas. Una terminó bien y la otra, mal.

- Pasó mucho tiempo del Mundial Corea-Japón 2002. ¿Qué conclusiones sacas del rendimiento del seleccionado?

- Lo de Corea-Japón fue muy malo. Nos duele. Nos molesta y jode. Fue una situación no pensada. Pero también es cierto que Bielsa ha logrado muchas cosas que no se le valoran. Salió campeón en Newell's con jugadores muy jóvenes en cancha. Hubo una camada muy buena en Vélez, luego de haber pasado por Carlos Bianchi y Osvaldo Piazza. Dirigir jugadores del Leeds en tan poco tiempo. Hacerlo funcionar y lograr el ascenso. En cada lugar donde estuvo dejó huellas. En Bilbao también dejó una marca y donde va, queda su recuerdo y legado.

- ¿Qué te pareció el ascenso del Leeds?

- Muy merecido. El año pasado estuvo cerca. Creo que por errores individuales no lo pudo concretar. Este ascenso fue muy buscado desde el primer momento, prácticamente con la misma plantilla y buen fútbol. Es un torneo de segunda liga inglesa. Es largo, complicado y difícil, con un presupuesto muy diferente a otro fútbol. Y me parece justo y bueno no solo por Marcelo, sino también por la gente del Leeds.

- ¿Qué le inculcó Bielsa como DT para después volcarlo en sus equipos?

- Cuando trabajaba con él era muy intenso. No necesité de esa intensidad porque tenía lo mio. Prácticamente, era una persona muy dedicada a lo que hacía. Aprendí a analizar partidos. A conocer cosas que tienen que ver con la planificación, con la metodología de trabajo que me hicieron crecer como entrenador y persona. En ese aspecto estoy eternamente agradecido con él. Bielsa hace un trabajo muy minucioso en cuanto al análisis para contratar refuerzos. En lo que tiene que ver con los entrenamientos se basa en la idea de mejorar al futbolista desde el juego y en lo personal, también. Potencia en muchos aspectos a los jugadores. Todos los que pasaron por él fueron potenciados. Bielsa tiene un estilo propio, no se parece a nadie.

- ¿Qué opinión tiene al respecto de Lionel Scaloni en el seleccionado? Pasó por lo mismo que ustedes cuando llegaron que tuvieron que hacer en cambio generacional.

- Si, es verdad. A todos los entrenadores que pasan por el seleccionado se les reclama un cambio de nombres y estilo. Scaloni lo hizo y fue logrando de a poco un funcionamiento. Lamentablemente, ser entrenador de la selección te da la dificultad de no tener a los futbolistas en el día a día. Entonces, ante esta situación, lo que había logrado con el funcionamiento del equipo quedó estancado. Pero, lo que tenía que hacer lo hizo.

- En la Copa América 2019 se vio algo de ese funcionamiento.

- Si, aunque esperábamos un poco más. Los argentinos somos exitosos y buscamos el mejor resultado. Ojalá que tenga buenas eliminatorias de cara a Qatar 2022.

- Para que Messi llegué a la Selección Argentina en el 2004 mucho tuvo que ver. ¿Cuánto hay de cierto en eso?

- Mucho. En realidad, Lionel estaba jugando en las inferiores del Barcelona. En ese momento, fue tentado para jugar en la selección de España. A él lo conozco desde muy chico y a su familia, también. Rodrigo (Messi) jugaba muy bien en la categoría '80 de Newell's. Nunca pensé que Lionel podía jugar para otro país. Siempre lo dudé. Un día recibí material fílmico de él y se lo entregué a Marcelo Bielsa. Estábamos de gira por Europa con la Mayor. Ese material se lo dimos a Hugo Tocalli, técnico del seleccionado juvenil. Con el aval de Julio Grondona, se armó un partido amistoso para que Messi sea convocado al seleccionado Sub 20 y disputar el 29 de junio de 2004 un amistoso ante la Sub 22 de Paraguay. Fue un poco difícil por ser tan joven. Tenía 17 años. Pero el rendimiento de Lionel era superlativo y al poco tiempo, debutó en el Barcelona a temprana edad de la mano de Frank Rijkaard. Fue muy acertado organizar ese partido y oportuno recibir esa cinta fílmica que le dio la llave al fútbol argentino de tener a uno de los mejores jugadores del mundo.

- Dirigió en Banfield, Independiente, Estudiantes y Boca en las divisiones inferiores. ¿Cuál es el club con la mejor cantera de jugadores?

- En general, todos los clubes tienen una apuesta hoy en día con buenas inversiones. Están mejorando los complejos y los lugares de trabajo. Hay muchos equipos que están trabajando muy bien. La idea es potenciar a los juveniles en primera y sostenerlos. Muchos clubes en la Argentina utilizan a sus jugadores antes de colocarlos en otro mercado. Lo primero que trabajamos es sacar jugadores para tu equipo y potenciarlos. En todos los lugares donde pude participar encontré buenos jugadores y predisposición para trabajar. Siempre tuve el apoyo que necesité. Pasa que cada uno tiene su estilo y no es lo mismo debutar en la primera de uno que de otro.

- ¿Te volvieron a llamar de Boca con esta nueva dirigencia?

- No, no me volvieron a llamar. Han llamado a ex jugadores del club y por esta situación (Coronavirus) no pudieron trabajar. No quedé dolido. Con los dirigentes de Boca terminé muy bien. Igual, ahora hay una dirigencia nueva. Tengo muy buena relación con los actuales. No hay ningún problema con la gente de Boca. Me sentí muy bien los dos años que trabajé. Ha sido un etapa muy buena de mi carrera y un placer haber trabajo allí.