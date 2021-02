Cirrincione: “Las horas previas a una final son hermosas”

Emmanuel Cirrincione le ha dado seguridad y jerarquía al arco de Fundación Amigos por el Deporte (FADEP), siendo una de las figuras de los dirigidos por Matías Minich, quienes viven una de las semanas más importante de su carrera, luego de haber eliminado al Atlético Club San Martín. El domingo en la cancha de Ferro de General Pico, se medirá ante Independiente de Chivilcoy en la final del Regional, buscando un lugar en la tercera división del fútbol argentino.

“Las horas previas a una final son hermosas y nosotros venimos desde el partido con Bowen jugando finales, porque en cada partido nos jugábamos algo y eso creo que nos favorece. Todos tenemos hambre de gloria y es muy lindo estar viviendo esto. Estamos confiados y con mucho positivismo para el domingo” le confesó a El Ciudadano el arquero mendocino.

Respecto a Independiente de Chivilcoy, campeón de la Región Pampa Norte, expresó: “No hemos podido ver mucho del rival hasta ahora. Sí Matías nos ha contado cómo juegan, nos comentó que intentan todo el tiempo tener la pelota. Estamos trabajando para ver cómo podemos llevar adelante nuestro juego.”

El oriundo de Rivadavia, también dijo que “personalmente me he sentido muy bien en este Regional. He tenido confianza, eso también te lo da el técnico y los compañeros. Me siento importante. Estoy feliz porque vine a buscar minutos y me encontré con una institución que crece y que tiene objetivos serios”.

Sobre su futuro, Emmanuel avisó que “debo volver a la Lepra por una cuestión contractual. El martes me tengo que presentar. Después no sé qué va a pasar y tampoco quiero pensar mucho en eso. Ahora quiero enfocarme en la final del domingo”.

Finalmente y ante la consulta si cree que hay algún favorito para la final, fue contundente: “No me gusta hablar de eso, porque el partido pasado con San Martín no éramos favoritos, sobre todo por lo que significa un club con tanta historia, aunque como equipo sabíamos que podíamos hacerles daño. Sentimos una confianza bárbara, creemos que somos superiores a cualquier rival en esta categoría y lo estamos demostrando en cada cancha. El domingo vamos a salir a jugar lo más sueltos posible, que es algo que nos pide el entrenador”.

Este domingo desde las 17: 10 hs en la cancha de Ferro de General Pico, se definirá la suerte de FADEP. El árbitro del encuentro será el tucumano Nelson Bejas y estará acompañado por los asistentes Guido Córdoba y José Ponce, mientras que el cuarto árbitro será Marcos Luizzi.