Chiapetta: "Tenemos en cartera los protocolos para algunos deportes"

"Es cierto que el deporte distrae, pero hay mucha gente formándose en los clubes, no solo como deportistas sino también como personas, y eso es lo más nos preocupa a nosotros. Estamos abocados a tratar que no se nos caiga". Con esas palabras, el Subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, cerró una extensa nota con Enfoques, el programa que se emite por CNN Radio Mendoza.

El máximo responsable del deporte en nuestra provincia abordó varios temás, entre los cuales se destacan el posible regreso del algunos deportes en poco tiempo. También habló de los grandes eventos que se cancelaron y la perdida de ingresos que eso genera para Mendoza.

La compleja situación de Independiente Rivadavia

"Yo trato de separar el fútbol de los otros deportes. Todos entendemos los que es el fútbol como negocio, porque es profesional, y aparte están el resto de los deportes que es lo que principalmente debe atender el estado, sobre todo el amateurismo. Como hincha del club y como funcionario por supuesto que me preocupa, a cualquiera le llama la atención que una institución pase por esta situación. Esto lamentablemente se va replicar en muchas partes del país, pero lamentablemente el Estado no puede darle un salvataje a estos clubes y sobre todo en estos momentos. Ellos eberán resolver sus problemas".

Como es la situación del deporte amateur en estos tiempos

"La situación es más compleja que nunca. El contexto del deporte no es ajeno a lo que está pasando. La provincia, que siempre financió a distintas instituciones barriales, ante lo que está pasando con la pandemia ya no podemos hacerlo. Los recursos que están ingresando a la provincia, que de hecho son menores que en otros tiempos, están destinados a la prevención o cura de esta enfermedad. Por lo tanto ahora no podemos anunciar a los clubes un plan de ayuda, aunque eso no quiere decir que no lo tengamos pensado y en cartera, pero hoy está todo supeditado a lo económico".

Las chances que vuelva la práctica de algunos deportes en lo inmediato

"No está muy clara la información, por lo tanto es importante explicarlo. El Gran Mendoza tiene una población de alrededor de 1.200.000 personas, por lo tanto cada flexibilización que intente aplicarse debe someterse a una revisión por parte del gobierno nacional. En esta primera instancia hemos hecho una propuesta, con protocolos respaldados por nuestros infectólogos, para realizar actividad física que no incluye la práctica activa de los deportes. Esto que presentamos incluye caminar, trotar y pedalear en espacios públicos. Por supuesto que también tenemos en cartera los protocolos para algunos deportes, sobre todo los de menos riesgos, como pueden ser el tenis, golf, el padel, el ciclismo individual, pero hoy sería irresponsable decir cuando lo podemos hacer volver porque hay que ver como avanza esto. Hay que ser cautelosos porque uno cree que está todo bien, pero la realidad es que no está todo bien".

Sobre los grandes eventos en Mendoza y la vuelta del fútbol

"Teníamos un año lindísimo en cuanto a eventos deportivos de primer nivel. Más allá que no es nuestro principal objetivo, entendemos que eso genera mucho turismo, posiciona la marca Mendoza y deja una innumerable cantidad de dinero a la provincia en muchas areas. Teníamos a los All Blacks ante Los Pumas por el Rugby Championships. Si bien no han anunciado oficialmente la suspensión, no es que sea pesimista pero no visibilizo este año la posibilidad de juntar gente en un estadio. Este año no veo ningún evento, porque además teníamos Copa América en junio y se confirmó su suspensión, lo que significó un trompadón porque la provincia iba a estar explotada de chilenos".

"En cuanto al regreso del fútbol, se va controlando a nivel nacional. Pero en mi opinión si esto está medianamente controlado como parece y se van flexibilizando algunas cuestiones, yo no veo mal el posible regreso del público sin público. Eso si, la AFA tendrá que poner mucho dinero para cuidar a los jugadores, que es lo más importante. Hay un gran negocio de la televisión y tal vez haya que cumplir con esos compromisos".

Costos e ingresos para mantener la infraestructura deportiva

"Los ingresos que hemos tenido siempre han sido menores a los costos. Siempre ha sido deficitario, desde los 42 años que tiene el estadio Malvinas hasta los dos años que tiene el estadio cubierto, del cual ya hemos explicado muchas veces lo que significa mantener ese elefante blanco. Los costos los estamos absorbiendo al cien por ciento porque esa infraestructura no la podemos dejar caer. Estamos resembrando el césped del estadio, como hacemos habitualmente todos los años y de es manera estar preparados ante una eventual vuelta del fútbol. Por suerte el mantenimiento mínimo lo tenemos garantizado".

Escuchá la nota completa: