Chiapetta habló sobre el fútbol 5 y 11 en Mendoza

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, explicó que los que quieran ir a jugar en cancha de 11, lo pueden hacer fuera del contexto competitivo en Mendoza.

Lo que no se puede es organizar son campeonatos: “Está habilitada la práctica deportiva, la práctica sin límites de personas, es importante la aclaración, siempre en un contexto de práctica, no de competencia, no de torneo, con los protocolos vigentes en cuanto a las medidas sanitarias preventivas que tanto sabemos. Evitar aglomeraciones antes y después del partido.

“Evidentemente ha quedado habilitado el fútbol, aquellos deportes grupales que son más de 5 personas como el fútbol 5 están autorizados para practicar, no para competir. Encuentros recreativos sí. No pueden organizar torneos ni competencias institucionales." resaltó el funcionario.

Vuelve el turf a Mendoza

Ida López, presidenta del Instituto de Juegos y Casinos, explicó cómo será el protocolo: “El protocolo del turf será un protocolo sin público, lo que habrá son tres personas por caballo que compita, el resto del público no podrá asistir. Podrán hacer sus apuestas de acuerdo a los días, desde el martes hasta el viernes anterior a la reunión hípica, se podrá concurrir a las ventanillas del hipódromo con un estricto protocolo. Las carreras serán con una interferencia, una duración en el medio de 1 hora para que ahí se pueda hacer este remate y para que las personas que estuvieron en la carrera anterior puedan salir y los que ingresan para la siguiente puedan ingresar sin cruzarse y evitar que haya circulación de tanta gente, todo esto teniendo en cuenta que hemos aplicado un estricto protocolo sanitario para cuidar las personas vinculadas al turf.

“Esta es la forma de poder cuidarlos y que puedan reactivar su actividad, de hecho estuvieron de acuerdo porque fue un protocolo que fue solicitado por la misma gente del turf. Nosotros vamos con una buena noticia, el sector del turf lo ha entendido. Hemos hecho un protocolo que lo hemos trabajado con toda la gente del turf, no es un protocolo que se hizo desde el instituto. Le hemos dado participación a la comisión de carreras, a varios cuidadores y propietarios, todos estuvieron de acuerdo y ahora por fin podemos reactivar la actividad y esta es la buena noticia” cerró.