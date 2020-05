Cherquis Bialo: "La Liga Profesional es un chiche que le dan a Tinelli"

Fiel a su estilo, Ernesto Cherquis Bialo fue contundente al expresar su opinión sobre la AFA, en una jornada histórica tras la confirmación de Claudio Chiqui Tapia por cuatro años más. Especial, por el hecho de que se llevó a cabo una asamblea virtual, teniendo en cuenta el aislamiento social, preventivo y obligatorio que vive el país por la pandemia de Covid-19.

La entrevista con el exvocero de AFA en CNN Radio Mendoza dejó títulos rimbombantes, sobre todo contra la gestión de Macri en el gobierno nacional y de Daniel Angelici en Boca y en la Asociación del Fútbol Argentino. Además, dio su punto de vista sobre lo que aportó la etapa del Fútbol Para Todos y fue contundente al opinar sobre el expresidente Julio Humberto Grondona.

-¿Qué piensa sobre esta asamblea histórica, con la reelección de Claudio Tapia?

-La asamblea era innecesaria. El acto es de alta conjura e hipocresía política. Se trata de un acuerdo para que los mismos que llevaron la AFA al caos, se perpetúen en el poder. Era la única manera para destituir a Angelici de su cargo como vicepresidente porque a partir del estatuto que mandó la FIFA a la AFA, intervenida por Macri, los cargos eran de las personas y no de los clubes. De manera que Angelici, que perdió las elecciones con Boca, estaba clavado como una espina en el corazón del Comité Ejecutivo de la AFA con el cargo de vicepresidente, y para que Boca pudiera ingresar a formar parte, como corresponde, de este comité, se hizo la asamblea y de paso, se elige a un presidente que debería asumir dentro de 15 meses. Un hecho sin precedentes en cualquier institución.

-¿Cómo se construye poder en AFA?

-El poder se construye con liderazgo, que no tiene Tapia. Lo que Tapia tiene son vientos políticos, que antes le venían fenómeno para estar condecorado por Macri, para llevarle camisetas autografiadas de Messi. Se bancó la intervención habiendo sido candidato a vicepresidente con Luis Segura, se subordinó a que la Superliga se llevara al fútbol de primera a Puerto Madero, en una elite de glamour y champagne. Y cuando cambió el gobierno, entendió que sería bueno seguir recomendaciones de algunos políticos que están metidos en el fútbol y devolverle el profesionalismo a la AFA.

-Y la nueva Liga Profesional, ¿va a tener peso propio o es figurativa?

-Es figurativa, es un chiche que le dan a Tinelli.

-¿Y los derechos televisivos?

-Ya están vendidos. Es un dinero tan obsceno que no lo recuerdo. Pero además les digo que no existe la manera de que alcance, si sigue administrado como lo están haciendo. SI hay un campeonato de 30, habrá menos porcentaje de la torta para repartir.

-Usted estuvo en AFA en la época del Fútbol Para Todos. ¿Cuál es su opinión de esa etapa?, ¿Entiende las críticas de que se haya utilizado dinero del Estado para este fin?

-Hay un sistema que no perdonaría nunca que el Estado se hiciera cargo de algo. Como no lo permitieron hasta el momento de la pandemia respecto de inversiones en hospitales, escuelas. El Fútbol Para Todos fue una bendición para el fútbol argentino. Triplicó los ingresos sin exigencias, sin negocios y sin coimas. Lo juro por mi honor. El Fútbol Para Todos fue extraordinario para los que lo veían, que no tenían que pagar las tarifas que se les cantan a los cableoperadores y también para los clubes porque triplicaron ganancias. Y de la plata que el Estado pagó, que fue un presupuesto aprobado por el Congreso y que en realidad lo que hizo fue reasignar ese dinero que era para publicidad del Estado para distintos medios de comunicación, se reasignó 600 millones para que el fútbol argentino llegara a todos partes.

-Y con la actual crisis económica que vive el país, ¿cree que es imposible volver a tener Fútbol Para Todos?

-Yo creo que los contratos hay que respetarlos. Simplemente hay que tratar de negociar con quien tiene esos derechos, para ver si podemos repartir un par de partidos. Si van a jugar 30 equipos, se van a ampliar la cantidad de espectáculos a televisar. Ofrecerle a la gente algunos partidos de primera división de manera gratuita, no perjudicaría a nadie. El que tiene los derechos, se ha portado muy bien con los pagos y no hay que romper contratos, ni perjudicar a empresas, ni tomar decisiones unilaterales. Es sentarse y negociar.

-¿Cuál es su opinión sobre el gobierno de Mauricio Macri, quien tuvo un paso importante por el fútbol y hoy vuelve a estar, como presidente de la Fundación FIFA?

-Para la Argentina, fue vergonzante y nefasto. Dejó un país arrasado que costará reconstruir y mucho más con esta decisión divina de soportar una pandemia. Es el segundo hombre que más daño le ha hecho al fútbol argentino. El primero es Daniel Angelici. Le han hecho un daño irreparable, dejando a un hombre como Tapia en AFA.

-Para usted, ¿Grondona fue un gran dirigente?

-Fue el mejor dirigente deportivo de la Argentina, seguido por José Amalfitani y Valentín Suárez. Grondona con un rol mundial, que no tuvieron los otros dos. Fue un adelantado, un visionario. Le dio mucho bienestar al fútbol argentino, traducido en dos Copas del Mundo (1978 y 1986), recordando que en 1978 era el presidente de la Comisión de las Selecciones nacionales, además de dos subcampeonatos mundiales (1990 y 2014), dos medallas de oro en Juegos Olímpicos (2004 y 2008) y una de plata (1996), y cinco campeonatos mundiales en juveniles. El prestigio de Argentina y la gravitación de nuestro país en el fútbol mundial desaparecieron después de Grondona. No tenemos una silla ni en Conmebol.