Castro-Pujol, la fórmula Azul en el Parque

No hay vuelta atrás. La amenaza de cancelación de las elecciones en Independiente Rivadavia, el 19 de julio, quedó en una mera anécdota. A mitad del nuevo mes se elegirán autoridades en el club del Parque y la lista Generación Azul que encabeza Carlos Castro, quedó oficializada como la única, de cara a las elecciones. Así lo informó la propia entidad, en un comunicado.

Cabe recordar que la semana pasada, el ex directivo Leonardo López y socio pleno 440, había solicitado en la justicia electoral la impugnación de la lista, objetando la presencia de Jorge Pujol (candidato a vice) por presumiblemente no tener los años de antigüedad como socio. El artículo 50 del estatuto del club.

"En el día de la fecha, la junta electoral, desestimó las impugnaciones efectuadas por el socio pleno, Sr Leonardo López, dejando copia de la misma en la secretaría del club para su notificación y consulta", dice el comunicado que emitió la Lepra en su cuenta de Twitter.

"Jorge Pujol cumple con los años de antigüedad de socio. De lo contrario, no lo hubiéramos puesto en la lista. Los socios que no estaban al día no integraron el padrón", había dicho Castro.

Para cerrar la historia el club la confirmación oficial: "Informamos a los socios e hinchas que en el día de la fecha se da a lugar a la oficialización de Generación Azul, que cumpliendo con todos los requisitos estatutarios, queda formalmente compuesta como la única lista que se presenta al periodo democrático 2020".