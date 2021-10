Casi una odisea: cómo conseguir una entrada para ver a Boca

Boca Juniors, el club con más socios en la Argentina (supera los 200 mil contando los adherentes y vitalicios), dio a conocer en las últimas horas el proceso para conseguir un ticket para el juego del próximo sábado ante Lanús en La Bombonera desde las 20:15. Teniendo en cuenta el 50% del aforo que la institución deberá cumplir, obtener una entrada parece casi una misión imposible.

Basándonos en la capacidad del estadio ubicado en el corazón del barrio porteño de La Boca, y tomando nota del 50% de ocupación que el club debe cumplir para no ser sancionado o clausurado, el Xeneize pondrá a disposición alrededor de 26.500 lugares. Es decir, menos del 15% de la actual masa societaria, podrá disfrutar del partido del sábado. Sin embargo, desde la institución presidida por Jorge Amor Ameal, se tomarán algunas medidas.

El primer requisito es tener la cuota de socio al día. El segundo, ingresar al sitio web soysocio.bocajuniors.com.ar, loguearse con sus datos y seleccionar la tribuna o platea a la que desea concurrir.

Para el duelo ante Lanús habrá alrededor de 12.000 entradas para abonados, 12.500 para socios activos y 2.000 para adherentes, en cifras aproximadas. No hay orden de prioridades, por lo que obtener o no un ticket dependerá de la velocidad con que cada hincha realice el trámite.

Sin embargo, otra de las medidas que toma Boca es que los que no consigan una entrada para el sábado, tendrán prioridad para el siguiente compromiso en casa (miércoles 20 de octubre vs Godoy Cruz), ya que la intención es que los socios no puedan tener el privilegio de presenciar dos partidos de manera consecutiva.

Entonces, la pregunta es: ¿Cuándo se podrá conseguir un ticket? Este miércoles, Boca informó a través de su sitio web cómo se realizará la venta de las entradas. Este jueves desde las 10 será el turno de los abonados para reservar sus lugares (por seguridad y protocolo sanitario no podrán ser transferidos), mientras que los socios de todas las categorías (activos, cadetes, menores, vitalicios, internacional y adherente) lo harán el viernes a partir del mismo horario.

"Debido al aforo del 50 % estipulado en las regulaciones del gobierno nacional, el sistema no permitirá realizar más reservas una vez que cada sector alcance dicho límite", aclaró el club.