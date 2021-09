Carlos Javier Merlo se quedó con la pole en la Clase 3

El puntano fue el único de su grupo que salió a pista en tiempo y forma, y selló el mejor tiempo en la clasificación de la Clase 3.

Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla) marcó el mejor registro de la tarde, en el Autódromo Oscar Cabelén de Alta Gracia, escenario en el que se desarrolla la novena fecha de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional.

El piloto de Villa Mercedes estableció un tiempo de 1m38s966 en el circuito cordobés. La particularidad fue que nadie salía a pista, a la espera de que otros lo hicieran primero, y de esta manera girar detrás de alguien para disminuir la resistencia del viento. Merlo sorprendió y giró en soledad en la pista, algo que finalmente decantó en la pole position.

El entrerriano Mariano Werner (VW Vento), el más veloz del último entrenamiento, quedó en la segunda posición, a 0s209 y comandará las acciones de la segunda serie del domingo. Por su parte, Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) concretó una buena actuación al quedar tercero, a 0s423 del poleman.

Juan José Garriz (C4 Lounge), Manuel Mallo (Chevrolet Cruze), Antonino García (Ford Focus), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), José Manuel Urcera (Peugeot 408), Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) y Todino (Toyota Corolla) completaron los primeros diez lugares.

Leonel Pernía (Ford Focus), quien había sido el más rápido por la mañana en los entrenamientos, esperó hasta el final y sólo pudo dar una vuelta, en la que se despistó perdiendo toda chance de quedar entre los de arriba. "No me salió la vuelta. Me pasé en la chicana, le erré yo. Acá en el Cabalén es una vuelta, en la segunda ya no tenés goma", reconoció Leonel Pernía.

Fuente: Campeones.