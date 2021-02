Campazzo fue titular por primera vez en la NBA y rompió varios récords

El base argentino Facundo Campazzo fue titular anoche por primera vez en la temporada en Denver Nuggets y cumplió una buena tarea, pero no pudo evitar la derrota de su equipo en su visita a Boston Celtics, 112 a 99, por la fase regular de la liga estadounidense de básquetbol (NBA).

El base del seleccionado nacional tuvo su récord de minutos en cancha (39.32, el que más jugó a lo largo del encuentro) y también en asistencias (ocho, líder de su equipo).

Además igualó su mejor marca de 15 puntos con dos de seis en triples, tres de seis en dobles y tres de cuatro en libres y completó su planilla con tres rebotes, dos robos, una tapa, una pelota perdida y tres faltas personales.

A Denver se le cortó una racha de tres victorias consecutivas (ahora tiene registro de 15-12) y su figura fue otra vez Nicola Jokic, con 43 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

La palabra de Campazzo tras su primer partido como titular

"Me siento cómodo y lleno de confianza; me quiero adaptar lo más rápido posible y seguir ajustándome a esta liga. Agradezco a mis compañeros y al equipo, porque me están dejando jugar como sé. Como solía jugar en mis otros equipos", aseguró el base argentino en conferencia de prensa.

Denver busca la recuperación ante Washington Wizards

Denver Nuggets (15-12), con el argentino Facundo Campazzo, visitará este miércoles por la noche a Washington Wizards (8-17) con el objetivo de recuperarse de la derrota sufrida anoche ante Boston Celtics, en otra jornada de la NBA.

El encuentro comenzará a las 22 (hora de la Argentina) en el Capital One Arena.