Campagnani sobre Enzo Pérez: "Me gustaría dirigirlo"

En las últimas horas, el presidente del Deportivo Maipú, Omar Sperdutti, deslizó en una entrevista radial, que en los próximos días se reunirá con Enzo Pérez, actual mediocampista y figura de River Plate, para gestionar su retiro en Mendoza. Es de público conocimiento que el ex Godoy Cruz, desea terminar su carrera en el club del cual es hincha y por estas horas, la ilusión de los simpatizantes Botelleros, es inmensa. Al respecto, El Ciudadano habló con el entrenador, Cristian Campagani, y se le consultó si sueña con tenerlo en el plantel.

"Me gustaría dirigirlo, pero no me ilusiono. Tuve la oportunidad de enfrentarlo en Liga Mendocina, tengo una foto donde salimos juntos en el diario. Sería algo muy lindo, me haría crecer mucho como entrenador", confesó Campagnani.

Y agregó que "creo que a Enzo le queda mucho en River todavía. Si llega a pasar, de que venga a Maipú, será algo muy hermoso, no para mí, sino para el fútbol mendocino", destacó el DT. Es importante contextualizar que Pérez tiene contrato con la institución Millonaria hasta diciembre de 2023.

En lo que respecta a la actualidad del Deportivo Maipú, Cristian resaltó la importancia de haber ganado en su última presentación ante Atlanta por 3 a 2. "Al haber conseguido un triunfo, la semana es más tranquila, aunque la preparación es la misma. Sobre el duelo que se nos viene ante Chacarita, sabemos que es una linda cancha para jugar y además está la vuelta del público, algo hermoso que intentaremos disfrutar. Ante Atlanta, volvimos a ver el Maipú que queremos".

Y amplió que "vamos partido a partido, pero el objetivo es llegar hasta las últimas fechas con chances de poder entrar a la Copa Argentina, el reducido todavía es posible matemáticamente, pero creemos que nos ha quedado lejos. Después, el proyecto es foguear a los chicos y que vayan teniendo roce en la categoría".

Finalmente, le dedicó unas palabras al hincha del Cruzado: "Quiero agradecer por el apoyo. Nos han tratado muy bien, la crítica siempre está, porque el hincha es así, apasionado. Pero estamos muy agradecidos, sólo dejarles tranquilidad, porque creemos en este proyecto y que el próximo año los resultados serán aún mejores".

El próximo sábado desde las 15, el elenco mendocino visitará a Chacarita, equipo que no está pasando un buen momento en las posiciones de la Zona A, pero que intentará hacerse fuerte en su estadio.