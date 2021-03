Caído lo de Michael Estrada, Boca busca un delantero de jerarquía

El Consejo de Fútbol de Boca Juniors le había hecho una oferta al Toluca de México, dueño del pase del delantero ecuatoriano Michael Estrada. Sin embargo, la misma fue rechazada, aunque no se descarta la posibilidad de reflotar la operación pero ya para el mes de junio. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo busca un delantero de jerarquía, pero el tiempo se agota.

En las últimas horas, surgió la posibilidad de que la dirigencia Xeneize pidiera una prórroga de cinco días más, para seguir negociando en búsqueda de un jugador que pueda reemplazar al lesionado, Eduardo Toto Salvio, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en la tercera fecha de la Copa de la Superliga ante Sarmiento de Junín.

La opción que se barajaba era la del ecuatoriano Estrada, el cual hasta había sido recomendado por Gustavo Alfaro, exentrenador de Boca y actual DT de la Selección de ese país. Incluso, el atacante fue consultado por TyC Sports sobre esta posibilidad y dijo que “si buscan un goleador, aquí estoy. Boca es un equipo que está acostumbrado a salir campeón. Sería un sueño jugar allí porque es un grande". Sin embargo, su actual club, Toluca, no aceptó el ofrecimiento y deberá esperar en otro momento su oportunidad de jugar en el fútbol argentino.

Por lo pronto, Russo no estaría desesperado por un atacante más y se arreglaría con lo que tiene, ya pensando en lo que resta del actual certamen local. Distinta es la situación para la Copa Libertadores, donde desde el Consejo de Fútbol creen que es fundamental sumar jerarquía en la ofensiva.

¿Qué pasa con Wanchope?

Ramón Ábila, uno de los delanteros experimentados del plantel, aún no ha podido estar ni siquiera entre los concentrados en lo que va de la Copa de la Liga Profesional, debido a que en enero se operó de una hernia inguinal y el último domingo ante River, por anginas tampoco pudo estar. Hace algunos días surgió la versión de que tendría pensado cambiar de destino, ya que no tiene asegurada su titularidad. Sin embargo, Wanchope podría volver el próximo domingo en Córdoba ante Talleres. No juega desde el 17 de enero, por lo cual parece poco probable que arranque como titular, aunque sí sería convocado y sumaría minutos.