Brasil dejó sus primeros puntos en Colombia, ganaron Venezuela y Bolivia

Brasil dejó sus primeros dos puntos en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 recién en su décimo partido, el que empató hoy en Barranquilla ante el local, Colombia, sin abrir el marcador, por la quinta fecha pendiente de marzo pasado.



Los brasileños llegaron así a los 28 puntos en la competencia, la cantidad estimada para que cualquier selección pueda alcanzar un lugar en la próxima cita mundialista, algo eventual cuando todavía quedan 21 puntos en juego.



Por su parte Colombia se mantuvo en ese quinto puesto que hoy lo deja en el Repechaje, pero este punto puede resultar una "inversión" de los dirigidos por Reinaldo Rueda, ya que el próximo jueves estarán recibiendo al Ecuador de Gustavo Alfaro que hoy cayó 2 a 1 en su visita a Venezuela y se ubican apenas un punto por encima de los colombianos.



Dentro de ese panorama hoy los dos equipos salieron a hacer su juego, Brasil con el retorno de Neymar, que no había actuado en la fecha anterior en Venezuela, donde igualmente los conducidos por Tite se impusieron por 3 a 1, y los locales, como queda dicho, pensando en ganar pero sin despreciar para nada el punto.

Síntesis

Colombia: David Ospina; John Stefan Medina, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Johan Mojica; Juan Quintero, Jefferson Lerma, Wilmar Barrios y Luis Díaz; Roger Martínez y Radamel Falcao García. DT: Reinaldo Rueda



Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Eder Militão y Alex Sandro; Fred, Fabinho, Lucas Paquetá y Neymar, Gabriel Jesús y Gabriel Barbosa. DT: Adenor Bacchi (Tite).



Cambios en el segundo tiempo: 7m. Rafael Santos Borré por Roger Martinez (C) y Mateus Uribe por Lerma (C); 15m. Raphinha por Gabriel Barbosa (B); 18m. Duvan Zapata por Falcao (C); Luis Sinisterra por Quintero (C); Antony por Gabriel Jesús (B) y Thiago Silva por Militão (B).



Amonestados: Lerma y Borré (C).



Cancha: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla).



Árbitro: Patricio Loustau (Argentina).

Venezuela se impuso a Ecuador por la quinta fecha de las eliminatorias

El seleccionado de Venezuela se impuso por 2-1 a su par de Ecuador, en un encuentro jugado esta tarde en Caracas y válido por la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundo de Qatar 2022.



El delantero visitante, Enner Valencia, abrió el marcador -de penal- a los 36 minutos para los dirigidos por el entrenador rafaelino Gustavo Alfaro (exDT de Boca Juniors y Huracán).



El mediocampista Darwin Machis niveló para el elenco "vinotinto", a los 45m. del primer período. Mientras que Eduard Bello, a los 19m. de la segunda mitad, propició el triunfo de los conducidos por el técnico interino, Leonardo González.



A raíz de la victoria, Venezuela alcanzó los siete puntos, aunque se mantiene en el fondo de la tabla, mientras que Ecuador sigue con 16 unidades, en el tercer puesto y en zona de clasificación hacia el próximo certamen ecuménico.



Venezuela, sin la presencia de su máxima figura Yeferson Soteldo por molestias físicas, se mostró atento, seguro y bien posicionado en el campo para convertirse en el protagonista en el comienzo del partido, aunque sin brillar.



El mediocampista Bello, reemplazante de Soteldo, fue el futbolista más destacada de la "Vinotinto" con un correcto despliegue físico y futbolístico por el sector derecho del ataque.



Ecuador, por su parte, no pudo tener el control de la pelota, le faltó conexión entre mediocampistas y delanteros, situación que no le permitió inquietar al arquero Wuilker Fariñez.



Los dirigidos por Alfaro tuvieron la primera chance de peligro a favor recién pasados los primeros 30 minutos de juego, con un remate de Preciado que pasó apenas al lado del palo derecho.



A los 36m., el árbitro uruguayo Andrés Cunha decretó un penal a instancias del VAR para que el delantero Enner Valencia abriera el marcador, cuando Venezuela estaba un poco mejor que la visita.



Sobre el final de la primera etapa, Eduard Bello sacó un centro desde la derecha para que Machis anotase el empate transitorio y así emparejar las cosas.



A los 18 minutos, el mediocampista Bello ensayó un remate de tiro libre para aumentar la diferencia en favor de su equipo, con una clara responsabilidad del arquero Moisés Ramírez.



La "Tri" no pudo revertir la falta de juego, no tuvo ideas claras en la generación y solamente pudo acercarse al arco rival, mediante jugadas de pelota parada.



La "Vinotinto", por su parte, apeló al buen desempeño de Bello, Peñaranda y Machís para sostener el resultado a favor y conseguir el segundo triunfo en las presentes eliminatorias, tras el 2-1 ante Chile por la cuarta jornada.

Síntesis

Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Adrián Martínez, Nahuel Ferraresi y Oscar González; José Martínez, Tomás Rincón; Darwin Machis, Eduard Bello y Adalberto Peñaranda; Eric Ramírez. DT: Leonardo González.



Ecuador: Moisés Ramírez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Félix Torres, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo y Moisés Caicedo; Ángel Mena, Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.



Goles en el primer tiempo: 36m. Valencia (E), de penal; 45m. Machis (V)



Gol en el segundo tiempo: 18m. Bello (V)



Cambios en la segunda etapa: 19m. Joao Rojas por Valencia y Michael Estrada por Angelo Preciado (E); 32m. Fernando Aristeguieta por Ramírez y Júnior Moreno por Rincón (V); 37m. Bryan Angulo por Plata y Alan Franco por Arboleda (E); 42m. Jhon Chancellor por Peñaranda y Cristian Cásseres por Bello (V); 43m. Ayrton Preciado por Gruezo (E); 47m. Jan Carlos Hurtado por Machis (V).



Amonestados: Rincón, Moreno y José Martínez (V), Mena y Torres (E)



Árbitro: Andres Cunha (Uruguay).



Estadio: Olímpico UCV (Caracas)

Perú, dirigido por el argentino Gareca, cayó con Bolivia en la quinta fecha de las Eliminatorias

Perú, dirigido por el entrenador argentino Ricardo Gareca, y próximo rival de Argentina, cayó ante Bolivia, por 1 a 0, en La Paz, en partido por la quinta fecha de las Eliminatorias sudamericanas.



El mediocampista boliviano Ramiro Vaca que había ingresado un minuto antes, convirtió a los 37 minutos para su seleccionado que se había quedado con 10 jugadores por la expulsión de Henry Vaca a los 29 minutos del complemento.



Bolivia presionó a Perú desde el inicio, con cabezazos de Carmelo Algañaraz que complicaron al arquero Pedro Gallese y también donde el equipo local intentó aprovechar la altura de La Paz a su favor.



Fernando Saucedo también fue parte de la presión y generó situaciones de peligro para "La Verde", además los desbordes Juan Carlos Arce por la derecha y Roberto Fernández por la izquierda, para asistir al delantero Marcelo Moreno Martins, le permitieron dominar esta parte del partido.



En los 30 minutos de la primera parte del encuentro, Perú no pudo hilvanar ninguna jugada de peligro, no pudo salir de contra y se lo vio al delantero Gianluca Lapadula muy aislado.



Recién a los 28 minutos, Perú tuvo su primera llagada al área rival cuando un zurdazo de Christian Cueva obligó a contener a Carlos Lampe.



Y a los 33 minutos Lampe tapó un tiro de Gabriel Costa que pudo ser gol e inmediatamente a los 35 minutos un remate de Marcos López también se encontró con el arquero boliviano muy atento.



Es aquí que el Perú del "Tigre" Gareca empezó a emparejar el encuentro con contragolpes que sorprendieron a la defensa boliviana.



La segunda etapa mostró un desarrollo más parejo entre ambos equipos primero tuvo la oportunidad Perú a los 4 minutos cuando Lampe contuvo un pelotazo de Lapadula.



Pero a los 5 minutos Bolivia pudo abrir el marcador con otro remate de Algarañaz que tapó Gallese y el rebote que dio el arquero lo aprovechó Martins que definió y le pegó en la cara del arquero peruano que desvió el balón.



En el transcurso de esta etapa, otra vez el seleccionado boliviano empezó a controlar el partido, pero pese a ello el equipo local no tenía la precisión para definir.



El técnico venezolano César Farías buscó refrescar al plantel con los cambios que realizó en los primeros minutos del complemento, para buscar que el plantel local pueda tener más precisión en los ataque y para llevarse una victoria, que encontró hacia el final.



Aunque 29 minutos Cuevas pudo marcar para Perú, pero Lampe el mejor jugador boliviano, le impidió convertir en el mismo instante fue expulsado con roja directa, el ingresado Henry Vaca, por una infracción contra Alexander Callens y el equipo local se quedó con 10 jugadores.



El equipo boliviano no se bajoneó por la incidencia y a los 37 minutos el ingresado Ramiro Vaca marcó de zurda el gol para la victoria de Bolivia, de una asistencia por derecha de Rodrigo Ramallo.



Con esta victoria, la segunda en las Eliminatorias sudamericanas, Bolivia subió al octavo lugar al llegar a los 9 puntos, aunque es muy difícil que pueda llegar al Repechaje.



En la próxima fecha, la 12da, Bolivia recibirá en La Paz a Paraguay el jueves 14 de octubre a partir de las 17:00 hora argentina y Perú viajará a Buenos Aires para medirse en el estadio "Monumental" de Núñez, con Argentina el mismo día, desde las 20:30.







Síntesis

Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Adriano Jusino, Luis Haquín y Roberto Fernández: Juan Carlos Arce, Moisés Villarroel, Fernando Saucedo y Rodrigo Ramallo; Carmelo Algarañaz y Marcelo Moreno Martins. DT: César Farías.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens y Marcos López; Pedro Aquino y Yoshimar Yotún; Christofer González, Christian Cueva y Gabriel Costa; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.



Gol en el segundo tiempo: 37m. Ramiro Vaca (BO).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Leonel Justiniano por Villarroel y Marc Enoumba por Haquín (BO); 16m. Henry Vaca por Fernández (BO); 21m. Wilder Cartagena por Aquino, Santiago Ormeño por Lapadula y Oslimg Mora por Costa (PE); 35m. Víctor Abrego por Algarañaz, 36m. Ramiro Vaca por Saucedo (BO); 39m Jefferson Farfán por González y Raziel García por Cueva (PE).



Amonestados: Villarroel, Jusino y Justiniano (BO); Gonzáles y Cartagena (PE).



Incidencias en el segundo tiempo: Expulsado con tarjeta roja directa Henry Vaca (BO) a los 29 minutos.



Árbitro: Guillermo Guerrero, de Ecuador.



Cancha: Hernando Siles, de La Paz.