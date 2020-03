Boxeo y coronavirus: cuando el deporte puede esperar

Con tan sólo 20 años, una boxeadora del Este mendocino decidió contribuir ante esta emergencia sanitaria que atraviesa el mundo por el coronavirus.

Florencia Villarreal es la protagonista de esta historia que conjuga el deporte y lo social, ya que decidió fabricar barbijos para que sean utilizados en el hospital Perrupato de San Martín.

La jovencita le contó a El Ciudadano porqué decidió colaborar en un momento de crisis tanto sanitaria como económica, enmarcada en un contexto de aislamiento obligatorio.

"El único fin es ayudarlos sin pedir nada a cambio, la idea surgió porque mi profesor, Claudio Calderón, es enfermero del hospital y me contó que nadie les da elementos para cuidarse en esta situación que estamos viviendo", explicó la juninense.

"Tenía el molde de una farmacia y como en mi casa tenía tela vegetal, cosi a mano los barbijos y me fui al hospital donde me recibieron los barbijos los enfermeros del Perrupato, quienes nos ayudarán en un futuro. Quiero agradecer a Karina Heredia, que me ayudó con la donación de elementos", agregó Florencia quien reconoció que los beneficiados con este insumo la "saludaron" en sus redes sociales.

Toda una profesional

Flor Villareal es una boxeadora profesional de nuestra provincia y como todos los púgiles, quiere seguir avanzando sobre el cuadrilátero.

La joven, que entraba bajo las órdenes de Claudio Calderón y Hugo Videla, ya se probó el cinturón de campeona mendocina y del torneo Vendimia en la categoría mosca, siempre representando a Palmira.

Ahora se encuentra a la espera de la fecha para su debut en el plano de los rentados (el combate será en Córdoba).

Además de su actividad deportiva, la pugilista que se encuentra cursando el Profesorado de Educación Inicial.