Boca presentó su auditoría y denunció irregularidades en la gestión de Angelici

Boca Juniors presentó en la noche del lunes para los medios y los socios el primer informe de una auditoria titulada "Así recibimos el club", que realizó la actual comisión directiva que preside Jorge Ameal sobre la gestión anterior que encabezó Daniel Angelici, donde se muestran varias irregularidades, entre las más llamativas la llegada del cordobés Cristián Pavón desde Talleres y la venta de Darío Benedetto al francés Olympique de Marseille.



También, en el comunicado distribuido a través del sitio oficial del club, se menciona que la institución, a través de su Gerencia de Legales, "efectuará en los próximos días las denuncias correspondientes en el marco de las irregularidades que merecen ser investigadas por la Justicia".



Además del informe escrito, la Gerencia de Prensa del club envió un video explicativo en donde exponen el tesorero, Carlos Montero; el presidente de Obras, Carlos Navarro y el Gerente de Legales, José María Olivares.



En el informe, se destacan situaciones poco claras en la compra de Pavón (hoy en Estados Unidos), explicitada de esta manera: "Al arribar Cristian Pavón al club, en 2014, Boca y Talleres habían acordado una plusvalía en el caso de que el jugador fuera nuevamente transferido. Sin embargo, entre agosto y diciembre de 2018, sin justificación ni razones aparentes, se pagó a Talleres, por adelantado, la suma de 2.500.000 dólares, sin que la venta del jugador se haya concretado".



"La obligación no era exigible ya que, como quedó dicho, operaba solo en caso de una venta posterior. Un perjuicio patrimonial a Boca absolutamente injustificado", completa el texto.

Después se habla de la venta de Bendetto, donde se menciona la intervención de un intermediario por casi 1.000.000 de euros.



"El 30 de octubre de 2019, prácticamente a los tres meses de concretada la operación de venta del jugador Darío Benedetto al Olympique de Marseille, de Francia, Boca, en Holanda, pagó a Essel Sports Managements B.V. una comisión de 830 mil euros. No se encontraron instrumentos que reflejen actividad de dicha empresa, ni tampoco pruebas de la intervención de la supuesta agencia en la operación del jugador", puntualiza el comunicado.



El informe también refiere a una situación financiera "aparente" en el siguiente párrafo: "Boca adelantó la cobranza de 13 millones de euros en documentos por los pases de Darío Benedetto y Nahitán Nandez. Todo ese dinero, que en realidad debía percibirse más adelante, no solo desfinanció la gestión 2020, sino que además pasó a formar parte de un saldo de caja favorable que, de otra manera, hubiera arrojado una deuda cercana a los 10 millones de dólares".



Antes de finalizar su mandato, la Comisión Directiva saliente debía presentar un balance de corte para exhibir el saldo final. Este trámite es fundamental porque, de acuerdo al estatuto del club, un presidente debe responder con su propio patrimonio ante la pérdida de recursos financieros institucionales.

Oportunamente la actual CD le enviósolicitando la presentación de su balance de corte. Además de no presentarlo, éste contestó "con otro documento incluyendo agresiones y amenazas a la actual conducción", agrega el informe.Posteriormente hay una referencia a una deuda que la ex Comisión Directiva del club nunca incluyó en su último cierre por la suma de 90 millones de pesos, producto de intereses no pagados a la empresa Corporación Sur SE., por la compra de terrenos de Casa Amarilla.Otro detalle del informe apunta a los "", según consta en la auditoria, "por la obra del predio de Ezeiza y las deficiencias en su construcción.".Entre las "múltiples deficiencias" se destacan "grandes problemas constructivos en el edificio principal por falta de juntas de dilatación, fisuras y fallas en el sector de administración; problemas en el sistema de calefacción del vestuario y falta de instalación de agua caliente en todo el predio".Finalmente, también hay denuncias sobre irregularidades en la construcción de sectores de Casa Amarilla y de la Casa del Socio.