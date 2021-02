Boca no deja de sumar problemas

Horas complicadas para Boca, tanto desde lo deportivo como en lo extrafutbolístico. Y es que en primer lugar, Andrés Felipe Román, lateral colombiano que venía a reforzar el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo, no pasó la revisión médica ya que se le detectó una cardiopatía. La operación se cayó definitivamente. Por otra parte, el papá de Cristian Pavón le pegó al Consejo de Fútbol por el trato para con su hijo.

Un refuerzo que finalmente no será. El defensor proveniente de Millonarios de Colombia, finalmente no pasó la revisión médica obligatoria y su sueño de jugar en Boca quedó trunco. Había mucha expectativa puesta en él, incluso fue un pedido de Russo, entrenador que lo hizo debutar en primera en 2017 cuando dirigió en el equipo cafetero.

El propio club Xeneize sacó un comunicado explicando la situación y confirmando que la transferencia se cayó definitivamente. De esta manera, Boca cierra el mercado de pases con una sola cara nueva, que es la del defensor ex Manchester United, Estudiantes de La Plata y Selección argentina, Marcos Rojo.

Finalmente, el otro inconveniente que no le da paz al conjunto Azul y Oro, fueron las declaraciones de Walter Pavón, padre de Cristian, futbolista que en las últimas horas tuvo que operarse por una fibrosis en sus tobillos. Walter declaró en TyC Sports y arremetió contra el Consejo de Fútbol: "Nadie lo llamó después la operación. ¿Cómo no va a estar dolido? Yo salgo a la defensa de Cristian. Estos chicos no quieren que juegue al fútbol. Están acostumbrados a que el vestuario sea un quilombo, haya todos los días puterío, que se cague a piñas uno con otro. Ellos están acostumbrados pero Cristian no", relató.

Y agregó que "cualquier opción para Cristian hoy es mejor que Boca. No podés tener un jugador por el que pedís 20 millones de dólares y no preguntarle qué le pasó en el pie. Es un jugador de fútbol. Gracias a Dios que no puede jugar, porque sino le hago hacer el Topo Gigio al palco", sentenció.

Boca estará enfrentando a Newell´s en Rosario el próximo domingo desde las 21:30 hs, por la segunda fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional. En la primera jornada igualó 2 a 2 ante Gimnasia de La Plata en La Bombonera dejando una pobre imagen futbolística.