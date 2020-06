Boca negocia la renovación del contrato de Carlos Tevez

Jorge "el Patrón" Bermúdez, histórico defensor de Boca y ahora integrante de la secretaría de fútbol del club, se mostró a favor de la renovación del contrato de Carlos Tevez y criticó a la anterior gestión de Daniel Angelici por la situación económica del Xeneize.

En una entrevista con TyC Sports, el ex jugador colombiano aseguró que "el mundo Boca" quiere que Tevez siga y se retire en el club que lo vio nacer en el fútbol.

"Cuando llegamos al club Carlos era un ex jugador, futbolisticamente hablando. Venía muy golpeado y no tenía la confianza que merecía. Para muchos Tevez estaba de salida y nosotros le veníamos a dar el puntapié final. Román le habló en enero y le dijo que confiábamos en el. Necesitábamos al Tevez real", señaló el ex defensor central.

El Patrón aseguró además que "hoy tenemos que decir que merece la renovación. Le estamos ofreciendo el mejor contrato que se puede ofrecer hoy en el plantel y que sabemos que podemos cumplir. Ahora la decisión la tiene él. No se quién esta tirando la idea que nosotros queremos bajar contratos. Parece que Boca está en Inglaterra, Italia o España y nosotros estamos en la República Argentina".

"Un jugador como Tevez logro con sus condiciones técnicas sacar el amor propio para poder lograr el título. En eso hay que darle mérito al entrenador y a sus compañeros. Futbolísticamente es un jugador distinto. Físicamente tenía que ponerse a tono y lo hizo", agregó.

Bermúdez se refirió a la situación de Sebastián Villa

Por otro lado, el Patrón dijo que Sebastián Villa, acusado penalmente por violencia de género por parte de su ex pareja Daniela Cortés, seguirá en el equipo Xeneize.

"Sebastián Villa es y seguirá siendo una de las figuras de nuestro equipo. Fue un hombre muy importante en el último título que ganó Boca (la Superliga 1919/2020), es alguien a quien valoramos como profesional y como persona", sostuvo el ex capitán de Boca entre 1998 y 2001.

Es la primera vez desde que se conoció la denuncia judicial contra Villa, también jugador del seleccionado colombiano, que alguien que integra la secretaría de fútbol del club de la Ribera expresa que quiere que el jugador siga en Boca.

"Somos totalmente respetuosos de la ley y las normas. Lamentamos mucho su situación y la de la señorita involucrada en todo lo que se vivió. Habrá que esperar la decisión legal que se tome para saber qué medidas habría que realmente realizar y sugerir para el futuro de Sebastián. Esperemos que la justicia tome una decisión justa y lógica", finalizó Bermúdez.