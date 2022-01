Boca abrochó la llegada de un exTomba y sumó su tercer refuerzo

El mediocampista Guillermo "Pol" Fernández pasó este sábado la revisión médica y en las próximas horas firmará el contrato para ser nuevamente jugador de Boca, en lo que será su segunda etapa en el club.

"Estoy muy ilusionado con esta vuelta. Estoy ilusionado de volver al país, estar cerca de la familia y amigos. Lo voy a disfrutar muchísimo y lo voy a tomar con la responsabilidad que se merece", comentó el jugador al arribar al país proveniente de México, donde se desvinculó del Cruz Azul.

Sobre el Boca modelo 2022 que conduce Sebastián Battaglia, el ex Godoy Cruz y Racing dijo que "hay mucho potencial y viene haciendo las cosas muy bien". Además, Pol se mostró esperanzado en poder aportar al plantel y manifestó que "trataré de sumar, encajar en el plantel y ganarme un lugar".

En cuanto a la llegada del delantero Darío "Pipa" Benedetto, Pol indicó que "le da un salto de calidad al fútbol argentino, no solo a Boca".

"Seguramente tenga unos días de adaptación. Yo hice pretemporada, pero en diciembre. Seguramente me tendré que poner a punto, pero con las ganas que tengo seguro no me llevará mucho tiempo", explicó.

Benedetto regresó en un amistoso ante Atlanta

El delantero Darío Benedetto, principal incorporación de Boca Juniors en el actual mercado de pases, sumó este sábado sus primeros minutos de fútbol en la victoria amistosa por 1-0 ante Atlanta, de la segunda división del fútbol argentino.

El partido en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, disputado en dos tiempos de 35 minutos, se resolvió con un tanto de Eduardo Salvio, ingresado al comienzo de la segunda parte por Exequiel Zeballos.

Benedetto, de 31 años, fue sustituido a los 10m. del segundo período por Luis Vázquez, el juvenil que a fuerza de goles pelea por un lugar en el equipo titular modelo 2022.

El DT Sebastián Battaglia dispuso a Javier García; Pedro Velurtas, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo (Valentín Barco) y Agustín Sandez; Cristian Medina (Ezequiel Fernández), Jorman Campuzano (Esteban Rolón) y Aaron Molinas; Sebastián Villa, Benedetto (Vázquez) y Zeballos (Salvio).