Berizzo convocó a Espínola para la Selección paraguaya

Juan Espínola llegó al Tomba a principios de este año, luego de haber sido tentado por Newell´s. Finalmente, se decidió por Mendoza y con el correr de los partidos, pudo demostrar todo su potencial que hoy le da la oportunidad de ser convocado por el argentino Eduardo Berizzo a la Selección paraguaya. Los guaraníes se enfrentarán a Uruguay y a Brasil en la próxima fecha FIFA antes del inicio de la Copa América.

Antes de llegar al fútbol argentino, el propio Espínola tuvo buenas actuaciones en Nacional de Paraguay, que lo llevaron en un amistoso a estar convocado por Toto, aunque no vio minutos. Ahora, el arquero Bodeguero sueña con cumplir ese sueño.

No fue el único futbolista paraguayo que se desempeña en Argentina en ser tenido en cuenta por Berizzo para estos dos encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas: en esa lista también se encuentran Robert Rojas y David Martínez (River Plate), Óscar y Ángel Romero (San Lorenzo), y el ex Godoy Cruz Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors).

Hay que recordar que Conmebol suspendió las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias y pasó directamente a las jornadas 7 y 8, que se desarrollarán en los siguientes días y horarios (hora Argentina):

Fecha 7:

Jueves 3 de junio

17 hs: Bolivia vs Venezuela

19 hs: Uruguay vs Paraguay

21hs: Argentina vs Chile

Viernes 04 de Junio

00:05 hs: Perú vs Colombia

21:30: Brasil vs Ecuador

Fecha 8:

Martes 08 de Junio

18 hs: Ecuador vs Perú

19:30 hs: Venezuela vs Uruguay

20 hs: Colombia vs Argentina

21:30 hs: Paraguay vs Brasil

22:30 hs: Chile vs Bolivia