Beach Voley: una dupla consolidada que llega desde el Valle de Uco

Mariana Laura Moreno, de 37 años, oriunda de Tunuyán, y Eugenia Tuliz, de 26, de La Consulta, San Carlos, tienen por objetivo inmediato, llevar adelante el trabajo físico y el entrenamiento en la arena para no perder el ritmo.

Ambas jugadoras de beach voley tienen la mente puesta también en el regreso de las competencias locales, nacionales e internacionales para lo que resta de este año o bien para la temporada 2021, en el marco de un panorama que aún es incierto.

Esta dupla mendocina ha representado a la provincia en diversas competencias locales, nacionales y en el exterior con marcado éxito. Pero no sólo los eventos deportivos que comparten las une, también una amistad de años con entrenamientos y numerosos viajes compartidos representando a Mendoza y la Argentina.

La tunuyanina Moreno, mamá de Tiziano de 9 años, entrenadora de vóley e instructora de esquí, explicó que “plantearse un objetivo en el marco de este contexto de la pandemia no es muy fácil, por lo que queda de este año. Mis objetivos durante estos meses han sido tratar de mantener la forma como sea posible. Ha sido muy complicado, ya que las canchas de arena han estado cerradas, es muy difícil entrenar en otro contexto que no sea la arena y mantenerse en el mismo estado”.

“Para el año que viene está todo incierto”

Al respecto Laura señaló que “por suerte nos han habilitado, por lo que mi objetivo en estos momentos es mantenerme entrenada y en forma para que cuando se puedan abrir las competencias estar en condiciones y a la altura de las circunstancias”.

“Para el 2021 está todo incierto, no hay competencias formales confirmadas en el calendario y quedaron muchas de este año colgadas por la situación sanitaria. Esperaremos que se abra la actividad y que el calendario se ajuste a las nuevas disposiciones del gobierno”, dijo.

En cuanto a su trayectoria, la atleta señaló que “desde muy chica practico vóley piso, que se conoce como vóley indoor, que es el tradicional. Mis inicios en el beach vóley también fueron desde muy chica. Se hacían en forma amateur en Tunuyán desde hace muchos años, pero de manera más sistemática y compitiendo más fuerte, lo hago desde hace 8 años”.

Agregó que “a lo largo de estos años he ido cambiando de dupla, hasta que encontré a mi compañera de aventuras y equipo, con la que he tenido grandes experiencias que es Eugenia Tuliz, con quien hace unos cinco o seis años que estoy con ella y la verdad que me llena de felicidad todos estos años que han pasado. Junto a ella hemos ganado campeonatos argentinos, fuimos a sudamericanos, hemos tenido fechas de snow voley (se juega en la nieve) donde nos han convocado. También viajamos juntas a realizar entrenamientos en otras provincias con chicas del seleccionado argentino. Tenemos con Eugenia muchas torneos argentinos sobre nuestras espaldas”.

Comentó que también con la sancarlina, “hicimos dos años el circuito chileno, hemos ido a competir en el exterior y tenemos varios títulos obtenidos. Durante dos veranos hicimos el circuito de ese país y también fuimos a representar a la Argentina a un Sudamericano en Brasil en 2018”.

En cuanto a la cuarentena, la tunuyanina comentó que “pasamos varias etapas. En el cierre total, tenía una bicicleta fija y también sobrecarga, aparatos, kilos, pesas y mancuernas en mi casa y le sumaba una hora diaria de yoga. Esa rutina trataba de hacerla diariamente, entrenaba tres o cuatro veces por día, más un trabajo de desplazamiento y aeróbico. Al principio tenía muchas ganas, lo hacía todos los días, después fui decayendo y lo hacía algunos días. Después abrieron algo y salí a andar en bicicleta por la ruta y con la reapertura de los gimnasios comencé a ir para sumar más kilos”.

“Después abrieron la arena, y ahí ya fui totalmente feliz, y ya voy a la arena todos los días a realizar mis trabajos de desplazamientos o con las chicas que entreno tres veces por semana y un cuarto día que sumamos de partido, trato todos los días hacer algo y hay veces que entreno hasta cuatro veces por día”.

Dijo además que “soy entrenadora de vóley y a eso me dedico y también instructora de esquí, pero esta temporada no pude ir y mi principal fuente de ingresos no la tuve, la pasé bastante mal. También dejé de trabajar como entrenadora, así que no estaba haciendo nada de mi actividad laboral. Por suerte ahora, con la apertura de los clubes, pude comenzar a entrenar beach vóley, me hace muy feliz entrenar a niños y enseñarles este deporte tan hermoso. Como ya voy a tener más tiempo ocupado, tendré que organizarme para poder seguir entrenando como lo venía haciendo”.

Finalmente comentó que “a fines de febrero y principios de marzo, antes que cerraran todo, hice dupla con Maia Najul, que tiene 18 años, es también de Tunuyán y entrenamos juntas. Hicimos un torneo en Mendoza, otro en General Cabrera (Córdoba) y finalmente en Rosario. Nos fue muy bien e hicimos podio, por lo que también estamos proyectando esta dupla”.

Tuliz: “Aún no sabemos que competencias vamos a tener”

Por su parte, la sancarlina de 26 años, es profesora de Educación Física y trabaja en el colegio Santa Rosa de Lima de La Consulta. Además, da clases de vóley en la Municipalidad de San Carlos y le sumará a su labor profesional la enseñanza del beach vóley en ese distrito sancarlino.

Indicó que “todavía estamos esperando que se abra todo un poco más y saber que competencias vamos a tener por delante. En el 2019, estuvimos compitiendo todo lo que es el circuito nacional con Laura y en abril estuvimos compitiendo en Brasil una etapa del circuito sudamericano”.

“En marzo jugué algunos campeonatos del circuito provincial, haciendo dupla con Julieta Sepúlveda (Mendoza) y también jugamos un circuito patagónico, donde estuvimos en Neuquén compitiendo y obtuvimos muy buenos resultados ya que salimos campeonas”, agregó.

En cuanto a sus inicios en este deporte, Eugenia explicó que “arranqué a los 15 años, en realidad a principios lo hacíamos como pretemporada del voley tradicional. Después comenzamos a conocer los torneos con mi compañera en ese momento, Florencia Amieva (Tunuyán). Empezamos a jugar juntas y estuvimos en varios torneos nacionales, también compitiendo mucho en Chile y fue allí cuando comenzamos a profesionalizarnos en este deporte”.

“Cuando arrancó la cuarentena, entrené en casa todos los días, soy profesora de Educación Física y tengo un par de materiales. Los chicos del gimnasio donde concurro me pasaban las rutinas para todos los días, pero la verdad que fue bastante agotador, porque no es lo mismo que ir al gimnasio o entrenar claramente. Después con las reaperturas, arranqué nuevamente en el gimnasio y actualmente voy de lunes a viernes al gimnasio y tres veces a la semana a la arena”, comentó.

Más adelante recalcó que “acá por suerte hay un espacio municipal que desde el municipio me lo han brindado para que pueda entrenar. Lamentablemente, lo hago sola muchas veces, pero por lo menos estamos en contacto con la pelota y entrenando”.

En cuanto a las competencias futuras, la atleta sancarlina dijo que “lamentablemente no hay nada en vista, no hay ningún cronograma ni nada. Yo soy parte también de la Selección de Snow Vóley que estuvimos compitiendo también en 2019 en Europa. Somos cuatro chicas las integrantes y había un torneo internacional que teníamos ganas de viajar, pero con el tema de la pandemia se suspendió. Estamos a la expectativa, yo en los personal en lo que sea beach vóley y en esta competencia internacional del vóley de nieve también”.