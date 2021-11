Bayern Múnich suspende y no le pagará a 5 jugadores por no vacunarse

Después de varios días de especulación con respecto a la situación de los jugadores Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Eric Choupo-Moting y Michael Cuisance, quienes han decidido no vacunarse contra el COVID-19, el Bayern Múnich resolvió suspenderlos sin goce de sueldo .

La decisión del club bávaro fue confirmada al mediodía de este miércoles por el periodista y corresponsal europeo para múltiples medios argentinos Christian Martin, quien informó sobre el tema en su cuenta de Twitter.

Durante el fin de semana anterior trascendió que la dirigencia del poderoso equipo alemán había decidido poner en cuarentena a los cinco futbolistas luego de que estuvieran en contacto con una persona del club contagiada de coronavirus. En ese momento, el FC Bayern comunicó la situación en sus redes sociales con el siguiente anuncio:

“Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting y Michael Cuisance fueron puestos en cuarentena de acuerdo con las autoridades sanitarias. Ellos estuvieron en contacto con una persona del entorno del FC Bayern que dio positivo por coronavirus”, indicó el Bayern en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La polémica inició cuando el mediocampista y defensor Joshua Kimmich, de 26 años, declaró públicamente que no se inocularía aún contra el virus pandémico por motivos personales: "Absolutamente lo tengo en cuenta. Por eso no digo categóricamente que no me vacunaré en absoluto. Se trata solo del hecho de que todavía tengo algunas preocupaciones. Por eso es muy posible que me vacunen en el futuro", explicó el jugador en su momento.

A él se sumaron sus otros cuatros compañeros, lo que despertó la polémica en Alemania por la difícil situación sanitaria que enfrenta uno de los países más afectados por la cuarta ola del COVID-19 en Europa.

La negación de los jugadores del Bayern a vacunarse dio pie a investigaciones de la prensa alemana, la cual dio a conocer que las autoridades del club evaluaban bajar los sueldos y no convocar para próximos encuentros deportivos a los cinco deportistas mencionados anteriormente. Ahora, la dirigencia ha tomado la decisión definitiva de suspenderlos sin goce de sueldo hasta que se adapten a lo requerido por las autoridades sanitarias.

La pandemia en Alemania

En las últimas 24 horas el Instituto Robert Koch (RKI), que lleva el control oficial de las cifras de la pandemia en Alemania, reportó 66.884 nuevos contagios. El ente sanitario informó, además, el fallecimiento de 335 personas, sumando un total de 99.768 muertes desde la llegada del virus. Los casos positivos se acercan a los 5,5 millones.

En medio de la preocupación por el aumento sistemático de infectados, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus cada semana, el país debate la posibilidad de implementar la vacunación obligatoria. Sobre este punto es importante mencionar que con una población aproximada de 83 millones de personas, Alemania continúa sin poder superar el 70% de vacunados sobre el total de habitantes.