El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia confesó que se fue de Avellaneda "más preocupado por la reacción de ciertos jugadores cuando fueron reemplazados que por la derrota ante Independiente".

"Me preocuparon más ciertas reacciones que el resultado en sí mismo", confió Battaglia tras las manifiestas reacciones de molestia que exhibieron Agustín Almendra y Cristian Pavón, que se molestaron cuando fueron reemplazados, mientras que Carlos Izquierdoz fue expulsado por agredir sin pelota a Andrés Roa.

Lo más llamativo resultó la reacción y posterior discusión entre Pavón y su compañero Carlos Zambrano. El delantero llegó al banco tras ser reemplazado y empezó a tirar botellas de agua, hasta que una mojó al defensor peruano, quien le reclamó la actitud y ante una mala contestación de Pavón casi se van a las manos.

"Con el juego no me voy tan preocupado porque Independiente hizo el gol en el primer tiempo y no mucho más", remarcó el técnico boquense.

"Y en cuanto a los cambios numerosos (siete) que hicimos respecto del partido anterior con Sarmiento, obedecieron a la idea de darles fútbol a todos los integrantes del plantel", justificó.

Los jugadores se fueron directamente al hotel Intercontinental porque en Independiente les cortaron el agua y no pudieron bañarse en los vestuarios del club de Avellaneda.

"Cuando vengan a Boca les tendríamos que hacer lo mismo", amenazó Battaglia, en una noche en que todo le salió mal, tanto dentro como fuera de la cancha.