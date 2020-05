Balonmano: la historia de un mendocino en Cerdeña

Gabriel Quadu D’Elía tiene 20 años y juega de lateral derecho/pivot, es categoría Junior (de tercer año), es un ex jugador de la UNCuyo y en la actualidad juega en el Handball Atletic Club Nuoro, en la isla de Cerdeña, en Italia. En la revista Sport Kids se publicó la siguiente entrevista entrevista.

¿Hace cuánto, cómo y por qué llegaste a Italia?

- Llegué a Italia el 9 de septiembre del 2019, gracias a mi prima Silvina “Piti” D’Elía y su pareja Rosario “Charo” Lucchetti, ambas jugadoras de Las Leonas de hockey sobre césped, ellas conocen al “Chino” Simonet y lo contactaron para pedirle el número de un manager, Manuel Arango, siendo él quien me consiguió este club.

¿Cómo viviste y/o toca vivir esta Pandemia? Sumado al estar tan lejos de tus seres queridos?

- Es un momento muy difícil para todo el mundo y ciertamente en Italia las cosas se complicaron velozmente debido a que la gente no respetó las normas de seguridad impuestas por el estado, en cambio la F.I.G.H suspendió velozmente todos los encuentros deportivos dentro del ámbito del handball, preservando la integridad de cada uno de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de cada equipo. Lo más difícil de todo esto es estar lejos de casa y no poder estar para cuidarlos pero gracias a la tecnología con los celulares haces video llamada o estás siempre en contacto por redes sociales.

¿Cómo ves la situación de Argentina desde allá? ¿Creés que se hicieron o se tomaron las medidas indicadas?

- Si te soy totalmente sincero, la forma en la que actuó Argentina me parece destacable, no les tembló el pulso al momento de tomar una decisión tan difícil como es la cuarentena sabiendo que el país podría haber entrado en default, fueron veloces y como se dice, el tiempo apremia y gracias a eso hay un avance mínimo del virus logrando el objetivo que era bajar la cantidad de infectados en un promedio de tiempo para que no colapsen los hospitales.

¿En algún momento esta situación llegó a producirte miedo, llegando a pensar en dejar el handball y volver a Mendoza?

- Yo creo que a todos nos revolvió un poco el estómago pero generarme miedo no, sí tengo miedo por mis seres queridos y por no saber cuándo los puedo volver a ver, debido a que no puedo regresar a Argentina. Con respecto a lo deportivo no se me cruzó por la cabeza dejar el handball porque es mi felicidad máxima y mi proyecto de vida hasta que pueda jugar.

¿Hoy te sentís un poco más tranquilo, porque si bien en Italia está mejorando poco a poco con respecto a los casos positivos y las muertes?

- Tal cual, en Italia están cambiando los números a nuestro favor y con eso disminuye el miedo de la población, pero no hay que olvidarnos que todo esto fue porque la gente no respetó la respuesta tardía del primer ministro Conte en realizar un confinamiento. Te puedo ejemplificar esto contándote que apenas Lombardía fue declarada zona roja la gente seguía circulando en la calle sin las protecciones recomendadas y de esta forma fue imposible frenar un virus de esta magnitud.

¿Cómo imaginás la vuelta o cómo miras el futuro del desarrollo de la actividad?

- De Argentina no me informé mucho, pero de Italia te puedo decir que hay un plan de retorno económico en el caso de que las cosas continúen sabiendo bien que se inició el 4 de mayo y terminaría a fines de diciembre, que consiste en cada diez días ir liberando más locales y negocios de ámbitos no urgentes, siempre respetando la distancia y las protecciones.

Volviendo a lo deportivo, ¿seguís en Italia y en el mismo club?

- En estos momentos de incertidumbre no puedo asegurarte nada de mi futuro, porque no se sabe si se juega la Liga, pero yo creo que sigo en Italia, no creo que en este club pero por estos lados seguro. Tema contrato: el club me dio la posibilidad de renovar, pero sinceramente creo que estoy para seguir creciendo buscando un nuevo destino aun mejor.

¿Ya les han dicho cómo y cuándo comienzan a moverse?

- Como te decía antes, el 4 de mayo empizó todo el retorno al movimiento laboral y se calcula que lo deportivo regrese a fines de septiembre, siempre con partidos a puertas cerradas, recién dejando entrar gente en inicios de diciembre. Lo que siempre nos recomendaron fue que continuemos entrenando para estar preparados cuando nos toque volver a la cancha.

Tenés algún consejo para los argentinos y mendocinos…

- Yo creo que muy distinto a lo que vive un argentino hoy en día no es, porque si bien estoy en Italia, estoy en la Isla de Cerdeña en la cual fue muchísimo más tranquilo el boom del virus. Pero consejos siempre se puede dar. Sobre todo viendo cómo la gente no respeta la cuarentena acá. Quédense en sus casas, cuiden a los suyos y no hablo solo de mi familia sino de toda Argentina.