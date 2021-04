Baldassi y las claves para mejorar el arbitraje en la Argentina

Palabra autorizada si las hay. Héctor Baldassi fue uno de los mejores árbitros argentinos de los últimos 20 años. Mundialista en Sudáfrica 2010 y con reciente trabajo en la Comisión de Arbitraje de Conmebol, hoy está abocado a la política, aunque su pasión sigue siendo el silbato y las tarjetas.

En diálogo con el programa radial Minuto 91, dio su opinión sobre qué es ser árbitro hoy en día, sobre todo en nuestro país: "El arbitraje es ir sumando uniformidad, aciertos, ir logrando credibilidad con el correr de los años. Se pueden tener estilos diferentes, pero el árbitro tiene que lograr esa confianza en la gente. Es un trabajo constante, día a día".

Y agregó que "eso te lo da la experiencia, la cantidad de partidos, las decisiones que va tomando en el terreno de juego. Y es clave saber convivir con el error, porque todos nos equivocamos. Otra cosa es la capacidad del árbitro".

Al respecto de la capacitación, y tras haber trabajado en Conmebol, Baldassi opinó: "Hay que hacerles seguimientos a los árbitros, potenciar sus virtudes e ir corrigiendo sus errores. Esos errores suelen ser un mal posicionamiento o una mala lectura de la jugada. El gran problema es que en ningún partido tienen las mismas jugadas, porque si no dirigirían robots. De a poco el árbitro, con ese seguimiento, va tomando confianza, adquiriendo liderazgo en el campo de juego y pasa a ser una autoridad plena, que no es lo mismo que ser autoritario o soberbio".

También remarcó que "en Argentina he notado que se dirige con mucha tensión, los árbitros van perdiendo la sonrisa en su rostro. Esto no pasa en Sudamérica en general, entonces habrá que corregir cosas en las asociaciones nacionales y ver si se está haciendo o no un seguimiento como los hace Conmebol".

Finalmente, el diputado nacional por Córdoba del Pro, sentenció: "Todo está en el trabajo dentro del campo de juego, allí el juez va ganando olfato, inteligencia. Por supuesto que para ser un buen árbitro tiene que tener aptitudes físicas y psíquicas, un control emocional que es muy importante, además de la técnica y la pasión. Y sobre todo la educación".