Atento Godoy Cruz: así se jugaría la Copa Diego Maradona 2021

Tras el título obtenido por Boca Juniors el pasado domingo, la Copa Diego Maradona tendrá una nueva edición en este 2021 y comenzará a partir del 14 de febrero. En esta oportunidad, los 26 clubes que participarán (se suman dos equipos de la Primera Nacional) se van a dividir en dos zonas y no en seis como sucedió en el último certamen.

La forma del campeonato será similar al torneo de transición que se llevó a cabo en 2016, que para Godoy Cruz tuvo un buen recuerdo justamente de la mano de Sebastián Méndez, su nuevo DT. Y es que en aquella oportunidad, con 30 equipos en primera, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tomó la decisión de dividir el torneo en dos zonas de 15 clubes, separando a los clásicos para que luego se enfrenten en un duelo interzonal cuando les tocara fecha libre.

Como diferencia de aquel torneo de 2016, en donde solo el ganador del grupo pasaba a la final por el título, en esta nueva edición, los cuatro mejores de cada zona pasarán a los cuartos de final y se enfrentarán cruzados de la siguiente forma: 1°A vs 4°B, 2°A vs 3°B, 2°B vs 3°A y 1°B vs 4°A.

Por lo que se ha conocido (todavía de forma extraoficial) es que esos duelos de cuartos de final serán en cancha neutral y a partido único. Lo mismo sucederá en semifinales y en la final, que tiene como fecha tentativa el 30 de mayo. La idea es terminar el torneo antes de junio, ya que en dicho mes comenzará la Copa América, organizada por Argentina y Colombia.

Por último, y un tema fundamental para equipos como Godoy Cruz, es que en este próximo torneo los puntos sumarían para los promedios, aunque no habría descensos hasta el 2022. Por ende, el Tomba no podrá menospreciar esta Copa, deberá cosechar la mayor cantidad de puntos posibles para no tener riesgos de bajar de categoría el próximo año.