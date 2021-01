Atención Maipú: Sarmiento pidió suspender la final del domingo

Continúan las repercusiones del triunfo del Deportivo Maipú ante Sarmiento de Resistencia que depositó al Cruzado en la final por el ascenso a la Primera Nacional.En el partido con varias incidencias, en donde el rival del Botellero terminó con tres jugadores menos, el local no logró mostrar una clara superioridad pese a los jugadores de más en cancha. Por lo que los chaqueños denunciaron a la institución mendocina por irregularidades.

Por tal motivo es que Sarmiento envió un par de notas al Consejo Federal (CF) de AFA y en particular a su presidente, Pablo Toviggino, en las que solicitó sanción al Botellero, que se postergue la final de los play off del Federal A de fútbol del domingo ante el propio Maipú y Deportivo Madryn (deben jugar en tierras mendocinas) y además la dirigencia del Decano dejó sentado su profundo desagrado por la actuación del árbitro Gastón Monsón Brizuela, de Río Tercero. También la institución chaqueña denunció que había público local en las tribunas.

Fotoreporter



Primera nota

Las cartas llevan la firma del vicepresidente de Sarmiento, Mario De Lucchi, y están avaladas por todas la Comisión Directiva del club chaqueño, incluidas por el presidente de la institución en uso de licencia y gobernador del Chaco, Jorge Capitanich.

La misma está dirigida al Consejo Federal y a Pablo Toviggino y expres "el profundo desagrado respecto de los hechos ocurrido en el estadio Omar Sperduti, en Mendoza, en el encuentro por las semifinales del denominado Reducido Federal A, entre el Club Deportivo Maipú y Nuestra Institución" comienza el escrito.

Y continúa: "Hubo una gran cantidad de personas viendo el partido dentro del estadio mencionado, alrededor de unas 700 personas aproximadamente, superando ampliamente lo permitido por AFA por protocolo, lo que consideramos una falta gravísima para los tiempos que corren, poniendo en riesgo la salud del plantel de Sarmiento".



Y agrega :"No respetando Maipú de esta manera una de las condiciones enunciadas en el protocolo previsto por esta AFA, condición la cual de no cumplirse, el árbitro del encuentro tendría que demorar el inicio del partido y de no solucionarse esta situación daría lugar a la suspensión del mismo con la posible quita de puntos al equipo local".



El club chaqueño acusó al Deportivo Maipú de" no respetar el protocolo que se establecido para la realización del torneo, ya que incumpliendo dicho protocolo, puede promoverse a la propagación del virus que nos afecta y por ende atenta contra la salud pública" indica.

Por lo que el club Sarmiento pide "sancionar al Deportivo Maipú por no respertar el protocolo de Bioseguridad vigente y posponer la final a disputarse, entre los mendocinos y Deportivo Madryn) hasta que se conozcan sanciones correspondientes, ya que de ser así podrían modificar el curso normal de esta final" cierra el comunicado.

Segunda nota

El club Sarmiento "expresa el profundo desagrado respecto de los hechos ocurridos, en el ámbito deportivo, en el estadio Omar Sperduti de la provincia de Mendoza, en el encuentro por las semifinales del denominado Reducido Federal A, entre el Club Deportivo Maipú y Nuestra Institución".



Y agrega: "Nos vimos perjudicados en un partido que no debía haberse jugado por el no cumplimiento del protocolo previsto por AFA".



"Es que durante el transcurso del mismo, el desempeño del árbitro del encuentro, Gastón Monzón Brizuela, fue absolutamente imparcial, antojadizo, con conductas y sanciones que demostraron claramente la intención de favorecer al equipo local" indica en su descargo.



"Todos y cada una de las jugadas controversiales, fueron indicadas como favorables a Deportivo Maipú, en una clara actitud y conducta de imparcialidad destinada a lograr – de cualquier modo – que el conjunto local tuviera la ventaja".

Fotoreporter

Y expresa "por eso no es extraño que se produjeran 3 expulsiones en nuestro equipo y para culminar el desastroso e imparcial arbitraje, al minuto 31 de la segunda etapa, el árbitro sanciona como falta una acción de juego, decretando así un tiro penal, obviamente a favor del Deportivo Maipú, convirtiendo el mismo, lo que le abrió el camino de la clasificación para la final" denunció.

"De allí en más, y como consecuencia de la inmensa desventaja numérica provocada por las decisiones arbitrales, el Deportivo Maipú señaló el 2 a 0, cifra final del encuentro, donde no se adiciono ni un minuto en el segundo tiempo teniendo en cuenta el tiempo que estuvo interrumpido el partido".



"Innumerables medios periodísticos han puesto la mira en el escandaloso arbitraje señalado, poniendo en tela de juicio la capacidad del mismo para dirigir el cotejo. Se señala además en todo momento la manifiesta imparcialidad del árbitro, cuyo desempeño favoreció al equipo mendocino e influyo ampliamente en la producción del resultado".



También pide "sanciones ejemplares para el árbitro del encuentro, para que de una vez por todas, termine con los hechos que se producen en estas clases de encuentro donde, desconsideradamente se perjudica a uno de los equipos en cuestión, echando por tierra varias temporadas de trabajo, con claros perjuicios económicos, no solamente a la institución deportiva, sino a toda la comunidad que está pendiente del desempeño del equipo de futbol".



Por lo que solicita "proceder con la revisión y evaluación del desempeño del árbitro central del partido, circunstancia que acreditará las acciones antirreglamentarias, imparciales y con todos los indicios de favorecer a uno de los equipos participantes en el encuentro y de corresponder aplicar la sanción crea conveniente por el perjuicio efectuado" cierra el comunicado enviado por Sarmiento de Chaco al Consejo Federal.

Descargo del Deportivo Maipú

El Ciudadano se contactó con la dirigencia para consultarle sobre el reclamo de Sarmiento ante el Consejo Federal, denunciando al club por no cumplir con el protocolo de Bioseguridad ya que aducen que habían más de 700 personas en la cancha, sobre eso dijeron "no creemos que le den curso al reclamo, la gente ingresó cuando el partido ya había finalizado".

Y agregan: "Fue cuando sale la ambulancia, allí la policía dejó ingresar a las personas que estaban afuera. Está corroborado que entraron después".

"Lo único que se nos ha pedido es reforzar la seguridad para la final de mañana" y ampliaron "en el partido con Sarmiento el operativo policial constó de 10 efectivos, para enfrentar a Madryn estarán 50 oficiales, pero por lo que también se trata de un partido definitorio" cerraron desde la institución de la calle Vergara.