Así fue el regreso del automovilismo en Mendoza

Luego de casi 3 meses de inactividad a causa del coronavirus, el automovilismo mendocino encendió sus motores y con ello se reactivaron fuentes laborales relacionadas al rubro. Hubo 17 pilotos girando durante sábado y domingo.

Este fin de semana pasado el autódromo Ciudad de San Martín recibió a casi una veintena de pilotos que volvieron a acelerar sus máquinas en distintos entrenamientos, que se realizaron en turnos de 3 horas, con un máximo de 3 personas por vehículo y bajo un estricto control sanitario y de distanciamiento social, como indica la ley por estos días.

El sábado a las 10 de la mañana Francisco Figueroa fue el primero en salir a pista al kartódromo ubicado dentro del Jorge Angel Pena. "Fue hermoso volver a girar, tenía muchas ganas, porque si bien he estado con simuladores, no es lo mismo", dijo el piloto de 9 años que estuvo acompañado por un primo y su mecánico.

Las pruebas de karting se extendieron hasta las 13 horas y 20 minutos después ya no quedaba ningún equipo en el predio. A las 14 comenzaron las pruebas para autos y solo 1 minuto después de la hora quien inauguró las pruebas libres "en pandemia" fue el guaymallino Danilo Gil. "Me desperté a las 5 de la mañana, tenía una ansiedad gigante por volver a manejar. Se extraba mucho, teníamos muchas de estar en el autódromo", afirmó quien dejó todo en la pista, porque no manejó un auto, sino que asistió al predio con dos autos.

Gentileza José Bravo

Reactivación económica

No solo los pilotos estuvieron felices con el regreso a las pistas, sino también los mecánicos de competición que durante este "parate" vieron afectada su fuente laboral.

"Fueron meses complicados y, si bien hemos estado entrenido trabajando en los autos, se hizo muy larga la espera. Desde el momento que subimos al acceso este rumbo a San Martín, ya comenzamos a sentir adrenalina" explicó Pablo Paladini, campeón 2018 del Zonal Cuyano y propietario de un taller de competición.

"Gracias a Dios volvimos a la actividad porque los que vivimos de la competición estuvimos muy afectados. Ha sido un deshago en lo laboral y lo importante es que se reactivó el trabajo. Ahora que cuidarse para que no se desmadre la situación sanitario", dijo Alberto Cóndor Moscetta, preparador de karting.

Gentileza José Bravo

Dirigencia conforme

Los entrenamientos están habilitados en todo Mendoza y continuarán adelante en forma ininterrumpida. "Este feriado no habrá pruebas y tampoco el próximo domingo que es el día del padre. Si habrá actividad el sábado y también los pilotos pueden probar entre semana, solicitando turno con 48 horas de anticipación", dijo Alejandro Fernández, presidente de la Asociación Volantes del Este, a cargo del autódromo.

"Estamos muy conformes por volver a tener actividad, ya que desde diciembre que el club no tenia ingresos. Gracias al buen estado financiero, AVE se ha podido mantener, pagar sueldos, impuestos y servicios, pero estos ingresos dan un respiro importante al club", agregó Fernández.

Por su parte, Patricio Alvarez Storni también integrande de AVE destacó: "hay que felicitar a los pilotos y equipos que han cumplido los horarios y protocolos impuestos por el gobierno con responsabilidad. Esperemos todo siga bien para ver si en un par de meses podemos volver a tener competencias".

Gentileza José Bravo

Así sigue todo

Este lunes no habrá actividad en San Martín, ni tampoco el próximo domingo 21 de junio que se celebra el día del padre. El próximo martes habrán novedades sobre el calendario de pruebas, ya que además de pilotos del Zonal Cuyano y Karting Mendocino, también han solicitado realizar prácticas pilotos de Categorías Tradicionales y un grupo importante de motos de velocidad.