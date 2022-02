Aseguran que Fabrizio Angileri no jugará más en River

El ex Godoy Cruz, con futuro incierto. Foto: Internet

La nueva comisión directiva de River Plate, encabezada por Jorge Brito, tomó la decisión desde su asunción (14 de diciembre de 2021) de que todo futbolista que no quiera renovar su vínculo, no será tenido en cuenta. En esta situación, el Millonario tiene a dos jugadores: Benjamín Rollheiser y el mendocino Fabrizio Angileri. Todo indica que ambos no continuarán siendo parte del plantel de Marcelo Gallardo y en junio, quedarán en libertad de acción.

"La situación es la que todos conocen. Hicimos nuestros máximos esfuerzos por ellos. Estamos reforzando el equipo con creatividad y recursos y parte de ese esfuerzo también se hacía en la posibilidad de renovar estos dos contratos. Más allá de cuestiones puntuales con algunos representantes, los jugadores terminan eligiendo donde jugar", comentó en las últimas horas Matías Patanián, vicepresidente de River.

De esta manera, tanto Rollheiser como Angileri, tienen un pie y medio fuera del club. Según indican medios que siguen el día a día del Millonario, desde el club no se hará ningún esfuerzo más. La única posibilidad de que la situación cambié, es que las pretensiones del delantero y el defensor, cambien en las próximas horas. De la contrario, no volverán a vestir la camiseta del último campeón del fútbol argentino.

Haciendo hincapié en el mendocino, Angileri tuvo un gran 2021, que en algunos momentos lo puso en los planes de varios equipos europeos, entre ellos, la Lazio de Italia. También, estuvo en la mira de Lionel Scaloni para la Selección argentina. Si el ex Godoy Cruz no arregla una pronta continuidad con River o logra irse a jugar hasta junio a préstamo a algún equipo, podría estar cinco meses sin jugar, lo que lo haría retroceder desde lo deportivo.