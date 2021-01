Arsenal eliminó a Independiente, Vélez ganó y Lanús empató con Patronato

Independiente, que pugnaba por un lugar en la final de la Copa Diego Maradona, le dijo adiós hoy definitivamente con la derrota como local ante Arsenal por 4 a 3, que resultó de emocionante en un ida y vuelta permanente durante los minutos finales.



Un duelo de opuestos en cuanto a objetivos derivó en un partidazo. Independiente necesitaba ganar para llegar con chances a la última fecha de la Zona Campeonato A (enfrentará a River Plate) y Arsenal jugó por el orgullo.



A Independiente siempre le costó meterse en el partido y Arsenal sacó ventaja en el inicio con un error de Alexander Barboza en la última línea que encontró a Lucas Albertengo, quien cumplió la ley del ex, y no perdonó a Sebastián Sosa.



El "rojo" llegó al empate con un remate de media distancia de Lucas Romero luego de varios minutos de incertidumbre futbolística que contuvo otra actuación deslucida del colombiano Andrés Roa.



El segundo tiempo fue un festival de goles. Arsenal mejoró en ataque con el ingreso de Ramiro Luna (ex-Leandro N. Alem y Midland) por Lucas Necul, y a través de Jonathan Candia, con un remate de cabeza, pasó al frente otra vez.



Independiente se apoyó en la figura desequilibrante de Alan Velasco en busca de una nueva igualdad que se produjo con una definición brillante de Jonathan Menéndez.



Antes de los 15 minutos finales, el partido entró en un ida y vuelta permanente que lo hizo emocionante.



Luna adelantó a Arsenal por tercera ocasión ante un Independiente jugado en ataque, que reclamó con vehemencia la jugada previa en la que hubo un penal no sancionado por el árbitro Néstor Pitana en una evidente infracción de Fabio Pereyra a Velasco.



El equipo de Lucas Pusineri sacó más fuerzas, sin tantas ideas, y selló el 3-3 en una buena jugada de Velasco quien encontró complicidad en la respuesta del arquero debutante Alejandro Rivero.



Independiente fue con todo en el final y lo tuvo con el remate en el travesaño de Nicilás Messiniti (42m) y otro remate de Silvio Romero (44m), pero Arsenal lo definió en una contra letal y otra soberbia definición de Luna.



La victoria de Arsenal ante Independiente contó con todos los condimentos de un partidazo en el que Pitana, quien expulsó a un jugador de cada equipo, quedó en el ojo de las críticas.



Independiente sufre otra gran decepción, mientras el futuro de su entrenador es incierto, pese a que la dirigencia le prometió renovar por un año más.



En la última fecha el "rojo" recibirá, como queda dicho, a River, uno de los punteros del grupo junto con Boca, que lo aventaja por un gol, y Arsenal cerrará su participación ante Huracán, en Sarandí.

Vélez venció a Newell's y ambos lideran la Zona B Complementación

En un partido clave por la punta de la Zona B Complementación, Vélez derrotó como visitante a Newell’s por 1-0 y alcanzó a los rosarinos en la cima del grupo a falta de una fecha para finalizar esta instancia de la Copa Diego Maradona.

El partido empezó muy favorable para el local que jugando de contra tuvo las ocasiones más claras a lo largo de todo el desarrollo. A los 9 minutos del primer tiempo, el Fortín se equivocó en la salida y Alexis Rodríguez tuvo su chance, pero el remate fue despejado por Lucas Hoyos.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka intentó quebrar la valla de Hoyos pero sin efectividad. El complemento arrancó con una muy clara para la visita que, tras una gran jugada de Ricardo Centurión, Juan Manuel Lucero no logró anotar. Rodríguez nuevamente tuvo una gran chance tras ensayar una chilena que se fue desviada.

A los 30 minutos del segundo tiempo, tras un tiro de esquina, Tomás Brizuela encontró un rebote dentro del área y puso el 1-0 definitivo. Con este resultado, ambos equipos lideran el grupo y definirán la próxima fecha al ganador que se enfrentará con el líder de la Zona A para decidir al que jugará contra el perdedor de la final del certamen por un lugar en la Copa Sudamericana 2022.

Patronato igualó ante Lanús, que piensa en la Sudamericana

Lanús no pudo celebrar hoy su 106to. aniversario con un triunfo sobre Patronato, en Paraná, con el que terminó empatando 1 a 1 y por lo tanto quedó fuera de carrera en la lucha por el primer lugar del Grupo A de la zona Complementación de la Copa Diego Maradona a falta de una fecha, mientras que para los entrerrianos significó la obtención de su primer punto en esta segunda fase justo en el debut del entrenador Iván Delfino.



El golazo de tiro libre de Gastón Lodico a la media hora exacta del segundo tiempo le permitía al "granate" conservar al menos algunas esperanzas de clasificarse para la final de la Zona Complementación.



Claro que las aspiraciones "granates" eran tan matemáticas como quiméricas, porque a falta de una fecha estaban contando con siete unidades, las mismas que Defensa y Justicia, a tres del líder, Rosario Central, pero con una diferencia de gol lapidaria en favor de los "canallas" de +8 contra 0.



De esta manera y tras el pitazo final de otro Delfino, en este caso el árbitro Germán, Patronato hizo cumplir, aunque a medias, ese viejo adagio futbolero que señala que "técnico que debuta gana", o al menos en el caso de Iván, "al menos no pierde", y cosecha el primer punto ausente desde hace rato en la capital entrerriana.



Para Lanús, en tanto, esta pérdida de posibilidades no resultó tan dolorosa pese a que se produjo a dos minutos del final del tiempo regular, porque afrontó este juego con un equipo plagado de suplentes y muchos juveniles (se produjo el debut absoluto de José López), pensando en el gran objetivo de entresemana, cuando disputará la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield, que en la otra zona dio simultáneamente el golpe al vencer por 1 a 0 a Newell's en Rosario y alcanzarlo en la cima del Grupo B.

