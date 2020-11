Argentina igualó con Paraguay en un partido de poco nivel

La Selección argentina empató 1 a 1 frente a Paraguay, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas camino a Qatar 2022.

El tanto lo marcó Ángel Romero a los 21 minutos de la primera etapa, de penal. La jugada la realizó Almirón y Martínez Quarta generó la infracción.

Más allá del tanto visitante, el seleccionado argentino dominó en la primera mitad del partido pero no logró lastimar el área rival.

A los 40 minutos y desde un córner de la banda izquierda llegó el empate para Argentina. Nicolás González metió un frentazo que fue imposible para el arquero paraguayo.

En el segundo tiempo Argentina entró mejor y a los 12 minutos se dio una situación polémica que terminó con un tanto de Messi anulado. Por el costado izquierda avanzó el ataque albiceleste y un pisotón contra un futbolista paraguayo determinó, a través del VAR, que la definición de la Pulga en el arco rival quedara invalidada.

Frente a esto Lionel Scaloni, entrenador argentino, mostró su descontento ante la decisión del árbitro, que dejó pasar varios minutos e incluso la conversión del gol para analizar el VAR.

Con el correr de los minutos, el combinado nacional siguió buscando el segundo tanto de pelota parada. A los 26 de la última etapa Messi intentó de tiro libre pero el arquero paraguayo respondió muy bien y con lo justo para mandarla al córner.

Pese a la búsqueda ofensiva y el merecimiento de los dirigidos por Scaloni, el segundo tanto no llegó y la Selección no consiguió romper la igualdad. Paraguay supo defenderse en su arco e intentó sorprender de contra pero no se dio el resultado.