Arden las redes por el desafiante reclamo del Kun Agüero a Sampaoli

Desde hace varios días, el Kun Aguëro aprovecha el parate por la pandemia de coronavirus para divertir a sus seguidores mientras juega a los videojuegos en línea.

Y este domingo el delantero del Manchester City de Inglaterra criticó la actuación del ex DT de la selección argentina, Jorge Sampaoli, al comentar el gol de Marcos Rojo frente a Nigeria en el Mundial de Rusia 2018.

En una transmisión en Twitch, el futbolista recordó de una manera muy particular el festejo alocado de Sampaoli cuando Rojo convertía el 2-1 que metía a la selección en los octavos de final de aquel certamen.

"¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo, señor'?¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Corré para el lado que estamos nosotros! ¿A dónde vas corriendo para el otro lado?", disparó el Kun.

Rápidamente, el nombre de Sampaoli se convirtió en tendencia en las redes sociales y el Kun volvió a hacer de las suyas en internet.

No caben dudas que la relación del ex técnico no era la mejor con algunos jugadores del seleccionado nacional que disputaron aquella Copa del Mundo en 2018, en la que Argentina quedaría eliminada en octavos frente a Croacia.