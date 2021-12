Arde la LPF: qué motiva a los clubes a expulsar a Tinelli

Las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se reunirán hoy en medio de un clima tenso que incluye algunos desencuentros y un pedido de remoción de la presidencia al empresario Marcelo Tinelli.

El encuentro del Comité Ejecutivo se realizará alrededor de las 15 en las oficinas de la LPF, en el barrio porteño de Puerto Madero.

Cristian Malaspina, vicepresidente primero de la LPF y presidente de Argentinos Juniors, le adelantó el domingo a Télam que el eje de la convocatoria iba a ser la remoción de Tinelli como presidente de la entidad que nuclea a los clubes de la Primera División.

Sin embargo, en las últimas horas se habría dado marcha atrás con el tratamiento de la remoción y si bien estará presente en el debate, no se avanzaría con el tema hasta el próximo 11 de enero, fecha que propuso Tinelli.

Los clubes que quieren remover a Tinelli

Al menos 15 clubes, más de la mitad de los integrantes de la máxima categoría, ya firmaron una carta con la intención de tratar la remoción en los términos contemplados por el Estatuto.

Aldosivi de Mar del Plata, Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz, de Mendoza, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón, de Santa Fe, Platense, Sarmiento y Central Córdoba, de Santiago del Estero, son quienes ya firmaron la carta.

Sin embargo, allegados al espacio que impulsa esta iniciativa señalaron que a la lista se sumarían Unión, Newell's y el recientemente ascendido Barracas Central.

En el caso de Boca Juniors, la postura sería a favor de la salida de Tinelli pero también aguardarían la reunión del 11 de enero para fijar su posición.

"Sabemos cuál es el camino a seguir y lamentablemente va a ser sin Tinelli" dijo Malaspina.

Malaspina: "Tinelli no tiene tiempo ni ganas de conducir la LPF"

"La falta de gestión se está llevando puestos a todos los clubes. Tinelli debe reconocer que evidentemente no tiene tiempo ni ganas de conducir este barco", afirmó el presidente de Argentinos Juniors en una entrevista exclusiva con Télam.

Malaspina identificó que debido a la relación entre Tinelli y la máxima autoridad de AFA, Claudio Tapia, "es prácticamente imposible" dar respuesta a las necesidades de los clubes, por lo que entendió que "hay que barajar y dar de nuevo" en la conducción de la LPF.

"Tiene muy poca autocrítica, porque nosotros le venimos manifestando todas estas cosas desde hace mucho tiempo. Hablamos en reiteradas oportunidades y hace tres meses que le estamos pidiendo por favor que se reúna con AFA. Hemos llegado a una situación límite y no hay vuelta atrás. Marcelo no es la persona que nos va a traer las soluciones a los clubes. Hay que barajar y dar de nuevo. Esto no es un golpe. No estamos haciendo nada que no esté escrito en el Estatuto de la Liga Profesional. Lo de Marcelo es una estrategia de dramatización y victimización", explicó al respecto vicepresidente primero de la LPF.

Los "temas importantes para el fútbol"

Cristian Malaspina sostuvo que "hay temas en los que no se avanza y que son muy importantes trabajarlos en forma conjunta con AFA. Ahí se interpone la agenda personal de Marcelo por encima del interés en común de los clubes".

"La televisión, el juego de apuestas on line, el 12-12 (decreto derogado por Mauricio Macri que eliminó rebajas en las cargas impositivas a los clubes), el tema de la seguridad, del tipo de cambio. Hay un montón de temas pendientes", esos son algunos de los asuntos que el vicepresidente primero de la LPF dijo que no se están atendiendo y por eso buscan un cambio.

