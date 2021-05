Andrada y su amor por el Lobo: “En casa somos todos Babosos”

Brian Andrada está cumpliendo el sueño de estar jugando en el club de sus amores y siendo importante con su talento individual. De a poco, va ganándose un lugar y por sobre todas las cosas, el cariño de los simpatizantes.

“Arranqué a jugar al fútbol en la escuelita de Gimnasia, mi papá me inscribió. Después pasé por Godoy Cruz y luego viajé a Buenos Aires. Pude debutar en la primera de Gimnasia y Esgrima de La Plata de la mano de Pedro Troglio, por lo cual le estoy agradecido toda la vida” comentó en diálogo con el programa Minuto 91.

Además, agregó que “toda mi familia es muy fanática de Gimnasia de Mendoza, somos todos Babosos (risas). Así que ni lo dudé cuando se dio la chance de volver”.

Sobre sus características dentro la cancha, resaltó: “Me gusta jugar por afuera, ya sea por derecha o por izquierda, pisando el área, estando cerca del gol. Diego (Pozo) siempre me dice que cuando la agarro, apunte para adelante, que el 1 a 1 que tengo es mi fuerte. Me encanta gambetear y creo que mi velocidad me ayuda mucho”.

Finalmente, confesó que “no me gusta perder. Siempre quiero hacer lo mejor para mí y para Gimnasia. Mi viejo sabe mucho de fútbol y me dice cosas. Cuando juego bien me felicita y cuando juego mal ni me habla. Tengo esa suerte de poder charlar mucho con él”.