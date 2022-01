Álvarez, Halpern y Terranova, siguen en el top 10 del Dakar

Los mendocinos Lucio Álvarez, Sebastián Halpern y Orly Terranova, se mantienen entre los 10 primeros de la clasificación general de autos en el Rally Dakar 2022, tras haber recorrido los 465 kilómetros de especial que formaron parte de la 4ta. etapa, entre Al Qaisumah y Riyadh, capital de Arabia Saudita.

Pese a que sigue siendo el mejor argentino entre los autos, el sanrafaelino Lucio Álvarez (Overdrive Toyota) sufrió un retraso y pasó del 3er. al 5to. lugar de la clasificación acumulada tras ser 10mo. en la 4ta. etapa a +11:52 del qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), dueño del parcial por una penalidad contra el local Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota), quien fue relegado al 5to. puesto.

“Fue una etapa muy rápida, no es de las que me gustan mucho. A poco de empezar pegamos un salto muy grande, no cayó bien la camioneta, un poco de costado y se me desinfló un poco la cubierta trasera. Desde allí fui a un ritmo más tranquilo, cuidando porque era una etapa muy larga y llevábamos recién 40 km", describió Álvarez sobre la etapa.

Sobre la perspectiva para este jueves, en la quinta prueba, resaltó: “La posición no es mala porque abrimos las camionetas, no hay motos en la etapa para nosotros. Vamos a ver si podemos recuperar el tercer puesto. Esta etapa fue rápida, de mucha velocidad sin mucha técnica”, cerró Lucio.

En el 12mo. lugar se clasificó Orlando Terranova (Provide), 10mo. en la divisional que domina Al-Attiyah, seguido por el francés Sebastien Loeb (Prodrive).

Finalmente, Sebastián Halpern (Mini) fue 13ro. en la etapa de hoy (+15:51) y ocupa el 8vo. lugar en las posiciones acumuladas donde Juan Cruz Yacopini (Toyota) se ubica 21ro. misma posición que ocupó en el parcial de este miércoles.

Andújar ganó en cuatriciclos y Copetti es líder



Manuel Andújar, vigente campeón en cuatriciclos, fue declarado ganador de la etapa 4 luego de la penalidad impuesta al ruso Aleksandr Maksimov por las autoridades de la carrera horas después de la prueba.

El defensor del título, a bordo de su Yamaha YFM 700 R del 7240 Team, marcó 5:12:20 y quedó como el mejor de la jornada en la divisional frente a la recarga de 4 minutos sufrida por Maksimov (Yamaha), que había sido el primero en cruzar la meta, escoltado por el argentino y el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag'on).

En esta divisional, el mendocino Francisco Moreno fue 6to. y esa es la posición que ocupa en la general.

El cordobés Pablo Copetti (Yamaha Rally Team), de 46 años, que corre su décimo Dakar bajo bandera estadounidense, ingresó en el 4to. lugar y mantuvo el liderazgo en la clasificación general con un acumulado de 19:25:41.

Giroud es segundo en la global a 14:20, Maksimov tercero a 24:55 y Andújar ocupa el 4to. escalón (+29:08), después de tres victorias (etapa 1A , 2 y 4), un décimo y un tercer lugar como resultados parciales.



Mal día para Kevin Benavides



En motos, Kevin Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) tuvo su peor día luego de clasificarse 16to. a 17:42 del español Joan Barreda (Monster Energy Honda), que ganó su segunda etapa en esta 44ta. edición del rally más extremo del planeta.

El piloto valenciano, recargado con 1 minuto, llegó escoltado por su compañero de escudería, el chileno Pablo Quintanilla (+3:37) y el portugués Rui Goncalves (Sherco Factory, +6:59).

El salteño Benavides retrocedió del 8vo. al 10mo, lugar en la tabla global del Dakar, con distancia de 25:12 respecto del británico Sam Sunderland (Gas Gas Factory Racing), 6to. este miércoles en el cuarto parcial.

Luciano Benavides (Husqvarna), su hermano menor, tuvo su jornada más positiva en el Dakar 2022, al ingresar 5to. (+8:55) y en la general ocupa el 20mo. escalón.

Respecto de los mendocinos, Diego Noras ocupó el 68vo. lugar (58vo. en la general) y Matías Notti fue 124to. (120mo. en el total).