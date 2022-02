Alejandro Durán en la Vuelta del Porvenir: “Estuvimos muy cerca del objetivo”

Alejandro Durán es uno de los mendocinos que participa en la segunda edición de la Vuelta del Porvenir y en el tramo inaugural se puso el traje de protagonista, ya que fue uno de los hombres que desarrolló la fuga por más de cien kilómetros y cuando faltaban cerca de siete mil metros, fue capturado por el pelotón en donde viajaba La Bestia Quiroga que a la postre se adjudicó el parcial que culminó en Villa Mercedes.

El ex corredor del Centro Empleados de Comercio, Municipalidad de Godoy Cruz, Sindicato de Empleados Públicos, Virgen de Fátima y ahora en el Chimbas de San Juan, se mostró conforme pese a no haber conquistado el triunfo. “Lo intentamos, de eso no hay dudas. La idea era llegar primero pero el viento no nos ayudó. Queda la tranquiidad que lo buscamos pero no alcanzó. Quedamos muy cerca del objetivo” dijo el corredor oriundo de La Pega.

“Estamos bien y lo que no se nos dio ayer lo intentaremos buscar en cada una de las etapas” soltó el hijo del querible TorditoDurán.

Nicolás Tivani ganó la etapa, Mauricio Quiroga manda en la general





La segunda etapa de la II Vuelta del Porvenir quedó en manos del ciclista sanjuanino Nicolás Tivani (Virgen de Fátima), que hizo un tiempo de 4 h 27' 57" para recorrer los 185,6 kilómetros, a un promedio de 41, 56 kilómetros.

El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima tuvo un gran sprinter y abrazó la gloria en La Toma. El podio lo completaron Gerardo Tivani (Agrupación Virgen de Fátima) y el colombiano Jordan Parra ( Constructora Zea). Mauricio Quiroga, (Coraza) que terminó cuarto en la etapa manda en la general con un tiempo de 8 h 16' 23". El continental San Luis sigue siendo el mejor equipo de la general.

El mendocino Alejandro Durán (Chimbas Te Quiero) permanece séptimo en la clasificación general, en tanto, su coterráneo Mauricio Páez (Gremios Por el Deporte) ingresó en el grupo que definió la etapa en La Toma. Mañana es el turno de la Crono, modalidad que seguramente cambiará el clasificador.

Las clasificaciones

Etapa dos

1. Germán Tivani (Agrupación Virgen de Fátima)

2. Gerardo Tivani (Agrupación Virgen de Fátima)

3. Jordan Arley Parra (Constru Zea El Faro)

4. Mauricio Quiroga (Coraza San Luis)

5. Mauricio Páez (Gremio del Deporte)

Recorrido: 185,6 kms

Tiempo: 4h 21m 57seg

Promedio: 41, 560 kph

Clasificación General

1. Maurico Quiroga (Coraza San Luis) 8h 16m 23seg

2. Germán Tivani (Virgen de Fátima) Md

3. Facundo Cristafulli (Sindicato de Televisión) a 4 seg

4. Luis Carlos Chia (Constru Zea El Faro) a 6se

5. Lucas Gaday (Continental San Luis)

Germán Nicolás Tivani Pérez (26 años) sumó su 18ª victoria en la actual temporada 2021 -2022 y llegó a la cifra de 10 victorias internacionales de los calendarios oficiales UCI. Aquí el detalle: 2016 Tour de San Luis 5ª etapa Juana Koslay); 2016 Tour de Marruecos 10ª etapa; 2017 Tour of Bulgaria 3ª etapa; 2017 Ruota d'Oro; 2018 Tour de Serbia, General Final; 2018 Tour de Serbia 1ª etapa; 2019 Vuelta a San Juan 6ª etapa; 2019 Vuelta al Uruguay 2ª etapa; 2019 Vuelta al Uruguay 9ª etapa; 2022 Vuelta del Porvenir, San Luis / etapa 2.