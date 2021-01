AFA y Disney vs. el modelo de Conmebol

Recién nos enteramos del acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, y la multinacional Disney, que ahora tendrá bajo su gobierno los derechos de transmisión de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol, LPF, hasta 2030. Por ello algunos salieron a festejar que finalizaron los litigios judiciales que venían manteniendo y otros que se pone en riesgo el fútbol del interior.

Lo cierto es que este nuevo mapa de situación para las transmisiones de los partidos del deporte más famoso del globo ha encendido una señal de alerta entre quienes apoyan el modelo de la gratuidad que propone Conmebol para la divulgación de choques en cancha. El que sí tiene alcance para una gran mayoría de los amantes del fútbol, entre ellos los chicos que están iniciándose en algún club distrital o de barrio y los alienta ver a sus héroes locales.

“Creo que esto está marcado por un interés totalmente económico de AFA porque los números no cierran. Sobre en un año signado por la pandemia que ha obligado a una importante escasez de partidos. Y un plazo de unos 10 años por ahora se ve como un lapso muy largo”, consideró Rodolfo "Rolo" Moreno, periodista deportivo mendocino.

En ese sentido marcó que Diego Lerner, representante de Disney en América Latina, “ha propuesto una inversión muy importante en materia de televisación, no solamente pagándole los derechos a AFA. Abriendo la posibilidad de que se sumen en el futuro otros partidos como de la B Nacional. Por lo que el acuerdo al televidente no lo beneficia ni lo perjudica. Sí a las instituciones que van a recibir dinero por los derechos de televisación”, explicó.

Lerner hoy posee cierto poder en materia de transmisión de sucesos deportivos luego de que hace uno tres años Disney adquiriera las acciones de Fox y de ESPN. Por lo que posee los derechos de los canales deportivos en América Latina y en Europa.

“Ellos son quienes están detrás del negocio. Por eso es que no deberemos sorprendernos cuando en un año tal vez veamos que en Disney Plus, que es el nuevo sistema de streaming de Disney, transmitan también los partidos. Que es lo que se está hablando por estos días”, adelantó Moreno.

El periodista de Informe4 aclaró que “por eso es que hay una pulseada en Netflix y Disney Plus donde la primera plataforma está tratando de armar una alternativa deportiva y en el segundo caso también. Donde el hincha o el mínate del fútbol deberá pagar una suscripción para disfrutar de contenidos deportivos”.

“La televisión convencional tal como se la conoce tienen sus horas contadas o sus días contados. Cuando la gente ponía una antena y podía ver un partido. Hay todo un proceso de mutación de los contenidos que van a desembocar en el streaming por un interés económico”, aseguró.

Y el proceso además tiene sus fundamentos en los costos que significa transmitir vía TV o por YouTube: “Un conductor conocido por la audiencia cobra aproximadamente unos 50 mil pesos por programa. Y, por ejemplo, Luisito Comunica, que tiene un programa por YouTube, acumula unas 2 millones de reproducciones cada dos días con un solo video. Y es una sola persona que habla por un teléfono en modo selfie y viajando por el mundo”, marcó respecto del fenómeno de características mundiales.

Con este avance el futuro inminente entonces los espacios para observar libremente fútbol se irán cerrando “por deberás estar logueado para ver los partidos. Y para ello habrá que pagar. Porque la realidad es que las asociaciones sin fines de lucro como son muchos clubes profundizarán la crisis en la que ya están sumergidos”, anticipó.

Dentro de AFA la LPF es un campeonato donde participan las primeras divisiones del fútbol profesional argentino y que son muy influyentes para los torneos internacionales de Conmebol y FIFA. Que además incluye, por ejemplo, al fútbol femenino y que talla en los torneos regionales del interior donde no tiene injerencia la Súperliga y que están bajo la órbita del Consejo Federal q ue es un organismo dentro de AFA. Entidad que nuclea a las ligas y organiza torneos de ascenso.

El otro problema que observó Moreno es que “los clubes amateur terminan siendo esponsorizados por los municipios que en definitiva pagan las planillas cuyo dinero van a parar a la AFA y no a los propios clubes. Tampoco para promocionar la disciplina entre las categorías inferiores por la plata se va para la AFA”.

En definitiva, para el mendocino, “este acuerdo no lo beneficia a los fanáticos del fútbol. En realidad al que lo beneficia o lo perjudica es a las instituciones, porque no todas recibirán beneficios por la televisación de los partidos. Por eso es que peligra el fútbol del interior porque los costos no son los mismos que cubrir partidos en Buenos Aires que en Tucumán con estos tipos de acuerdos. Porque ese sistema siempre priorizará lo que más rentabilidad represente. A no ser que juegue Godoy Cruz contra Boca en Mendoza”, manifestó.

“Todo lo contrario es lo que está haciendo Conmebol. Que está pasando por Facebook Live los partidos. Porque se ha dado cuenta que no importan los derechos de transmisión. Y sí que los auspiciases tengan más visibilización. Ellos han priorizado a los sponsors antes que a los derechos televisivos. Son dos modelos distintos”, remarcó.

Y añadió que “en este marco del convenio entre Disney y AFA se revela que hay dos modelos totalmente diferentes. Uno el de Conmebol con una apertura hacia la gratuidad donde además todos los equipos de Latinoamérica se sientan representados. El otro, que es el de AFA donde en realidad lo que busca es apuntalar económicamente a los clubes a través de los derechos transmisión y donde el hincha dejará de serlo para transformarse en un consumidor”, cerró.