Abril Ramírez muda su juventud y buen juego a la liga uruguaya

Abril Ramírez se encontraba entrenado en Andes Talleres Sport Club cuando recibió la propuesta para representar al Club Atlético Capurro, en la Liga Nacional de Uruguay. Previo a esta invitación, la joven de 20 años, había cerrado para jugar en Corrientes Básquet la Liga Nacional Femenina, pero la pandemia lo impidió.

El debut internacional de la basquetbolista se produjo en el Club Villa Imperial de Potosí, en Bolivia. Abril mencionó aquel viaje y comentó que “fue una experiencia totalmente nueva ya que fue mi primera vez, pero como sabrán también estuvieron los problemas políticos de Evo Morales y por esa razón jugamos muy poco”.

Antes de viajar a Uruguay, la godoycruceña vivía junto a sus padres Cecilia y Flavio, y sus dos hermanas Sabrina de 26 años y Yenien de 24, quienes al igual que ella, tomaron la noticia con mucha alegría. “Me emocioné mucho pero fue todo muy rápido, mi familia se puso super feliz ya que sabían cuanto deseaba salir a jugar”, aseguró.

Abril, que dentro de la cancha se desempeña como base-alero, empezó a jugar a los 7 años en el Club Andes Talleres. “Llegué a ese club gracias a José Rodríguez, quién me vio mientras estaba en una escuela de verano” recordó y continúo: He jugado en Andes Talleres, en Las Heras Básquet, en Villa Imperial de Bolivia y aún estoy a la espera de debutar en el Club Atletico Capurro. Si todo está bien, el jueves a la noche me sumaría al entrenamiento”.

Mientras tanto, realiza la cuarentena en un hotel y todos los días entrena y desarrolla una rutina que le recomendó el preparador físico de la Selección Argentina, Federico Bernal.

Haciendo un repaso por sus logros deportivos, detalló: “Acá tengo demasiados, seguramente me olvidé de algunos. He jugado el torneo local, federales, los Juegos Evitas, Juegos Binacionales, Liga Argentina y Liga Boliviana. En los torneo locales hemos salido campeonas con el Club Andes Talleres. En los federales, hemos llegado lejos pero solo una vez quedamos terceras. En los Evita salimos campeonas una vez, al igual que en los Binacionales. En la Liga Argentina también llegamos lejos y en la Liga Boliviana llegamos hasta semis. También jugué una vez en los Juegos Odesur en Cochabamba, Bolivia”.

La actual jugadora del Atlético Capurro compartió sus sensaciones y objetivos: “Hoy en día estoy súper motivada por el año basquetbolístico que he tenido debido a la pandemia. Si bien fue muy difícil, lo he ido llevando lo mejor posible. A mi siempre me gustaron los objetivos cortos, que gracias a esos llegas a los objetivos a largo plazo. Por ahora mi meta es dar lo mejor en la Liga Uruguaya, mejorar individualmente y sumar experiencia”.

A la hora de referirse al deporte que la apasiona, Abril afirmó: “El básquet en mi vida lo es todo. Es mi distracción, mi motivo de ser feliz, lo que me pone firme día a día. Como persona me marcó mucho en todos mis años como jugadora, desde el sacrificio hasta la responsabilidad”.