Abaurre dejó Olimpo en medio de fuertes acusaciones

De manera repentina, Alejandro 'Cachorro' Abaurre (48) dejó no solo la dirigencia de Olimpo sino también la ciudad de Bahía Blanca.

Si bien Abaurre advirtió que la decisión fue tomada por motivos personales, cada vez toma más fuerza el rumor de que le habría pedido favores sexuales a los jugadores, a cambio de la titularidad.

“Quería dejarles un mensaje a todos los hinchas de Olimpo. Agradecerles por el tiempo que me tocó pasar acá. Me voy de la mejor manera del club, porque me han tratado de la mejor forma posible. Por problemas personales tengo que cesar el cargo y dejarlo por esas cuestiones, pero uno siempre va a tener la esperanza de poder volver algún día, porque quedó un desafío y, ojalá, lo pueda volver a cumplir”, dijo en su video de despedida.

Ya se decía que el exjugador e ídolo del Tomba no tenía buena relación con el plantel. "Hubo una discusión con ellos y el preparador físico se puso del lado de los jugadores, es increíble. Después de eso, la relación quedó rota”, expresó el presidente del Aurinegro, Ángel Tuma.

Según indicó el periodista Germán Sasso, en La Brújula 24 -de Bahía Blanca- un dirigente de la institución aseguró que "hubo situaciones poco claras, entre el entrenador y un jugador que actualmente está en Olimpo. Hay otros que ya no están en Olimpo y que podrían dar fe de esta situación".

"No hay denuncia penal, pero debiera haber", advirtió y contó que un jugador una vez "entró al vestuario y estaba Abaurre con uno de los juveniles en el jacuzzi, y no precisamente relajándose".

En total, Abaurre dirigió doce encuentros (siete ganados, tres empates y dos perdidos), obteniendo el 63,8% de los puntos en juego.

Es uno de los grandes ídolos del club Godoy Cruz Antonio Tomba, por ser el segundo goleador histórico del Bodeguero con 107 tantos, después de Domingo Rafael Godoy.