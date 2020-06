A la espera de renovar con la Juve, Dybala le hizo un guiño al Barsa

El delantero argentino Paulo Dybala, se mostró optimista en poder renovar su contrato con la Juventus, de Italia, aunque adelantó que en el futuro le gustaría jugar junto al astro Lionel Messi en el Barcelona, de España.

"Estoy feliz en la Juventus y espero renovar mi contrato, pero el día de mañana me gustaría jugar en el Barcelona con Messi", expresó el cordobés en una entrevista que concedió a CNN.

Comentó que su contrato con la Juve vencerá dentro de un año y medio, y remarcó a su vez que le encanta el club y que tiene una muy buena relación con los dirigentes y la gente, "así que no creo que haya inconvenientes para renovar".

"En la Juventus tengo la suerte de compartir equipo con figuras del nivel de Luigi Buffon y Cristiano Ronaldo, pero el Barcelona es un club extraordinario y con Messi más aún", manifestó.

Además, confesó que todavía no está al cien por ciento en lo físico, pero espera "ponerse a punto" en los días que faltan. Recordemos que el jugador contrajo coronavirus y, a diferencia de varios compañeros de su plantel, su recuperación fue más lenta.

Aseguró que con la llegada de Maurizio Sarri creció mucho, y "el equipo comenzó a jugar al fútbol mucho mejor y eso me hizo quedarme y he tenido un gran año hasta hoy ". Ahora solo espera ver resultados positivos el próximo viernes frente al Milan, en las semifinales de la Copa Italia.

Por otra parte, fue consultado sobre el racismo que se vive, principalmente en las canchas, e indicó que no solo "se debe al color de piel, sino que se discrimina a las personas por todo. He visto jugadores asiáticos que estaban conmigo en el equipo juvenil y estas cosas son tristes. Afortunadamente, mi familia me educó de manera diferente y respeto a las personas por lo que son, por su forma de pensar y no por cómo están vestidos, de qué país son o por el color de su piel".