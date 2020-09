A 20 años de un rugido que revolucionó el deporte argentino

Las Leonas, el seleccionado femenino argentino de hockey sobre césped que ganó la histórica medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, cumplen 20 años de su "bautismo felino" como equipo con garra y mística.

Inés Arrondo, actual secretaria de Deportes de la Nación y encargada de diseñar el logo de Las Leonas en aquel momento, evocó aquel momento fundacional que significó jugar por primera vez con el logo en la camiseta, para darle definitiva identidad a un equipo que ya perfilaba su condición histórica.

"Hoy se cumplen 20 años del nacimiento de Las Leonas como símbolo del deporte argentino. Personas, momentos y sensaciones que jamás voy a olvidar", escribió Arrondo en la red social Twitter.

La actual secretaria de Deportes era la dibujante del seleccionado que dirigía Sergio Cachito Vigil e integraban Luciana Aymar, Karina Masotta, Magdalena Aicega, Vanina Oneto, Cecilia Rognoni, Jorgelina Rimoldi, Soledad García y Mariela Antoniska, entre otras grandes jugadoras.

Ese equipo utilizó por primera vez la camiseta con una leona en el pecho el 24 de septiembre de 2000 ante Holanda, por entonces seleccionado subcampeón del mundo, en los Juegos Olímpicos de Sydney.

Aicega, en su cuenta de Instagram, recordó el instante con un video en el vestuario antes del partido ante Holanda: "20 años de esta locura inimaginable! Por primera vez nos poníamos esta camiseta que nunca creímos que iba a marcar tanto en el futuro de nuestro deporte! No tengo dudas que el destino quiso que así sean las cosas y algunas tuvimos el privilegio de estar en ese momento, pero fue de toda una gran camada de jugadoras que iniciaron este camino. Gracias simplemente y disfrutemos este día tan especial".

En la previa al viaje a Sydney para los Juegos, el DT Vigil había llevado a estampar a un local de las Galerías Jardín en la calle Florida un juego de camisetas argentinas con el logo (diseñado por Arrondo) de la leona, el animal que habían elegido en grupo porque representaba su fuerza y la garra del equipo.

En la primera fase de Sydney 2000 no las utilizaron: lograron victorias ante Corea del Sur 3-2 y Gran Bretaña (1-0) y derrotas frente a Australia (1-3) y España (0-1). Argentina pasó al hexagonal final, pero no arrastró puntos por un cambio en el reglamento (sus vencidas habían quedado eliminadas), con lo cual se posicionaba sexta con cero unidades. El ánimo del equipo no era el mejor.

El 24 de septiembre de 2000, el seleccionado argentino debía jugar nada menos que contra las subcampeonas mundiales. Y ahí decidió sacar a la cancha las remeras con el logo de la leona bordado. El triunfo por 3 a 1 ante una potencia marcó el momento histórico y el "nacimiento" oficial de Las Leonas.

Luego vino otra victoria contra China (2-1) y una goleada inolvidable contra Nueva Zelanda (7-1) que depositó a las argentinas en la final olímpica por primera vez en su historia. La definición por el oro fue 3 a 1 para las locales australianas, pero la medalla de plata quedó en la historia del hockey argentino y le dio un gran impulso al deporte (en especial, al deporte femenino) en el país.

La Confederación Argentina (CAH) también festejó en sus redes el nacimiento de Las Leonas. "Un día como hoy, hace 20 años, la Leona salía por primera vez a la cancha para enfrentar a Holanda en la segunda fase de los JJOO de Sydney. A partir de ahí, la historia cambió para siempre".

Las Leonas protagonizaron los grandes torneos internacionales desde la plata en Sydney: fueron campeonas en el Mundial de Perth 2002 y del Mundial de Rosario 2010; medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; bronce olímpico en Beijing 2008 y plata en Londres 2012; campeonas panamericanas en 2003, 2007 y 2019; y ganadoras del Trofeo de Campeones en 2001, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2016, entre otros logros.

Los Leones, el seleccionado masculino que tomó su apodo del femenino, se subió a un podio olímpico 16 años después que Las Leonas, para hacer historia con la medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro 2016.