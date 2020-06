El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, lanzó una durísima crítica a la organización del fútbol argentino, del que dijo que "va a ir en decadencia", y pidió que les permitan "volver a trabajar" a los planteles de los clubes de aquellas provincias en las que no hay circulación de coronavirus.

Además, en una entrevista con radio La Red, el Muñeco mostró su desconcierto por la medida de la AFA de eliminar los descensos en esta temporada, y coincidió en que "la salud está por delante de todo y de todos", pero manifestó su deseo de "volver a trabajar con los cuidados necesarios ante esta situación".

"Con el campeonato tomaron decisiones aceleradas -dijo el DT riverplatense-. Han decidido ejecutarlas y a partir de ahí dijeron 'vamos a ver qué pasa'. ¿Cómo 'ver qué pasa'? Yo veo un fútbol argentino que claramente va a ir en decadencia. Realmente estoy preocupado por lo que va a ser el fútbol argentino".

"Sacaron los descensos -agregó-, ¿a cuántos podés ayudar con eso? No es muy comprensible. Puedo entender que quieras ayudar a los clubes más necesitados y me parece perfecto, es algo lógico y coherente, pero no me parece bien devaluar nuestro campeonato que ya viene siendo devaluado desde el momento en que no se respeta un formato cinco años seguidos".

Y enfatizó: "Hace años que no respetan eso. Hace años que vienen devaluando nuestro fútbol. Ahora no sabemos cómo va a ser el campeonato que vamos a jugar. Todo esto se lo dije al presidente de River (Rodolfo D'Onofrio), que es el club en el que yo trabajo. Yo no voy ni a la AFA ni al Tribunal de Disciplina".

Respecto de la posibilidad de entrenarse que tienen los clubes en las provincias donde está controlada la situación del Covid-19, Gallardo puntualizó: "No le cortemos la posibilidad a los futbolistas que están en otros lugares y pueden salir a entrenar. Me parece muy injusto, y acá no se trata de sacar ventaja. ¿Qué ventaja van a sacar, si ni siquiera sabemos si vamos a jugar este año?".

"Lo que pasa también es que es muy difícil consensuar en el fútbol, por eso yo hablo por mí y cada uno se tiene que pronunciar de la manera que crea y pueda -añadió-. Hay entrenadores que imagino no van a ir en contra de la palabra del presidente de su club, pero yo con todos los jugadores con los que hablo quieren trabajar".

Gallardo recordó también la decisión de River Plate de no jugar ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga, cuando ya había casos de coronavirus en el país, y dijo que no buscaron "generar un consenso" sino que reaccionaron ante "un episodio" que les dio temor (ndr: un caso sospechoso de coronavirus en las inferiores que al final fue descartado).

"No sabíamos con qué nos estábamos enfrentando -explicó-. Pero después se pusieron en fila para pegarnos".

El entrenador consideró también una contradicción "que permitan el trabajo en una industria con 500 empleados y no permitan que vuelvan a entrenarse los planteles con grupos de a cinco".

"Todo el mundo entiende y pone por delante de todo la salud y la vida de las personas. El fútbol es una actividad importante social y culturalmente, pero no es imprescindible -dijo-. Pero de ahí a no hacer nada, a quedarnos de brazos cruzados, a no poder debatir me parece demasiado".

"Tenemos el deseo de activarnos de a poco con los cuidados necesarios. No tengo deseo de romper una cuarentena, de comer un asado con amigos, deseos de shopping. Tengo deseos de hacer mi trabajo con los cuidados necesarios", siguió.

Gallardo, finalmente, aseguró que se replantea "muchas cosas" en función de la realidad del fútbol argentino, pero afirmó que cumplirá su contrato en River "aunque no se sepa cuándo arranca esto".