"Vestir la camiseta Argentina va mucho más allá de ganar plata"

Tranquilo, solitario, metódico, apasionado, son quizás algunas de las palabras que caracterizan a Gonzalo Bertranou, tanto en su vida privada como deportiva. El mendocino de 26 años nos abrió las puertas de su casa y nos permitió conocerlo un poquito más a fondo.

"Por suerte, cuando se empezó a rumorear lo de una posible cuarentena, pude venirme a Mendoza para estar con mi familia. Si bien vivo solo hace 6 años, en Buenos Aires, estoy mucho mejor acá de lo que podría haber estado en mi departamento", comenzó relatando Bertranou.

A la hora de contestar como está llevando adelante el aislamiento y la imposibilidad de entrenarse de manera normal, es donde Gonzalo nos empieza a graficar un poco acerca de su personalidad: "Soy bastante solitario, paso mucho tiempo en casa y por lo tanto no me cuesta tanto el hecho de no salir". Sin embargo, disciplinado como se lo conoce, el joven reconoció que "cuando vi que se venía todo este, me comuniqué con mi viejo y le pedí que tratásemos de conseguir elementos para entrenar, y por suerte pudimos armar un lindo gimnasio".

Como todo deportista de alto rendimiento, sabe a la perfección que debe mantenerse a tope en la parte física y evitar que esta situación le juegue una mala pasa, no obstante, el medio scrum considera que la parte más difícil de todo esto pasa por lo mental. "Soy de leer mucho, me focalizo en conocerme. Esto es algo que laburo todos los días, por eso también practico yoga y meditación".

Otras de las frases que lo pintan de cuerpo entero, tiene que ver con la eterna discusión entre, ganar plata o ser recordado por lo meramente deportivo, y ante esto Bertranou no dudó al sostener, "si mi único objetivo hubiese sido ganar dinero, a los 18 años me hubiera puesto a trabajar en una empresa. Soy un deportista profesional y por supuesto que uno trata de hacer las cosas de la mejor manear para vivir bien, pero el hecho de representar a mi país con la camiseta de Los Pumas, es algo que va mucho más allá".

Por último, nos dio a conocer que hoy por hoy, no simpatiza mucho con el término 'rugbier'. Si bien, es consciente de que uno lo utiliza sin mala intención, el hombre de Jaguares siente que es una palabra que en estos momentos está mal vista, y que tiene una asociación directo con el "ser mala persona, y yo estoy muy lejos de eso", concluyó.