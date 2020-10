Esta semana se realizó una reunión en la Subsecretaría de Deportes de Mendoza para tratar la vuelta del automovilismo deportivo, donde dirigentes y funcionarios del gobierno dialogaron al respecto.

"El Subsecretario Federico Chiapetta nos recibió gentilmente a nosotros por parte de la Asociación Volantes del Este, José María Andreucetti y Lucas Fosco por la Asociación Argentina de Volantes, Hugo Mari por Federación y Ricardo Cimino en representación de los preparadores. Fue una reunión positiva donde expusimos las ganas y necesidad de volver a tener competencias, a la vez de presentarle un protocolo sobre la base de otros ya presentados, con la idea de tener automovilismo el 7 y 8 de noviembre", expresó Alejandro Fernández, presidente de AVE, entidad a cargo del Autódromo Ciudad de San Martín.

"Chiapetta nos dijo que hoy por hoy no nos podía dar un si, porque la situación se vive día a día. Nos dejó la puerta abierta, en que esto irá mejorando y que, como el automovilismo fue uno de los primera en comenzar con los entrenamientos, nosotros también seremos de los primeros deportes en volver a competir. Estamos en el primer grupo de futuras habilitaciones".

"No nos dijo ni que si, ni que no. Nos dijo que hay que esperar. La idea de quienes fuimos fue expresarle que estamos trabajando, que estamos actualizando los protocolos para volver y que desarrollamos en forma ordenada las pruebas libres. No sabemos si la carrera será el 8 de noviembre, el 15 o en diciembre. Pero ni bien se levante, ellos están totalmente consciente que estamos preparados para afrontar una competencia con todos los protocolos que nos han exigido", dijo.

Al consultarle sobre que categorías pidieron fecha, el dirigente de AVE dijo "cuando hablamos de reanudar el automovilismo hablamos de fechas para el Zonal Cuyano y el Karting Mendocino. Tenemos la esperanza de hacer por lo menos la Copa Mendoza de Karting y, obviamente, teniendo en cuenta también a Categorías Tradicionales y el 4x4".

También se habló de como se está realizando el automovilismo nacional. "Le comentamos a Chiapetta de como el TC, Súper TC2000 y otras categorías volvieron a las competencias y dejamos en claro que es poco factible aplicar esos protocolos al automovilismo de Mendoza. Allá se hacen hisopados, burbujas sanitarias y los pilotos y equipos ingresan el jueves y salen el domingo del autódromo, cosa que acá vemos imposible de realizar, por lo que es mejor esperar para que se puedan aplicar nuestros protocolos presentados".

Más allá de la charla, en su pensamiento persona, Alejandro Fernández destacó "me vine contento porque sentí esperanzas, de que no será larga la espera para volver a tener carreras. Tenemos 15 días por delante para medir como está la provincia y en base a eso nos pueden dar una definición. Yo estoy convencido de que antes de fin de año podemos lograr una fecha".

La famosa mesa de trabajo de automovilismo fue la que asistió a la reunión y seguirá trabajando. "No hablamos nada todavía de la temporada 2021,estamos enfocados en estos meses que queda. Nos tenemos que reunir en estos días nuevamente para analizar como encarar el próximo año, que creemos será mucho más positivo".