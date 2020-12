¿Se vienen dos Superclásicos? Las chances de dos nuevos Boca - River

Este lunes, al término de los últimos dos juegos que dan cierre a la fecha 6 de la Fase de Grupos de la Copa Diego Maradona (San Lorenzo – Aldosivi y Argentinos – Estudiantes, ambos juegan a las 19.15), se llevará a cabo el sorteo de las nuevas zonas, denominadas Fase Campeonato y Complementaria.

Cada Fase tendrá a su vez dos grupos, con una totalidad de seis equipos en cada uno. En comparación a la primera ronda, sí se pueden dar clásicos, algo que se evitó en el inicio de este inédito campeonato.

Tanto River como Boca, aseguraron un lugar en la Fase Campeonato y se podrían cruzar en la siguiente etapa. De lo contrario, si no llegan a coincidir en la misma zona, la única forma de que se enfrenten en el ámbito local sería en una hipotética final.

Por otra parte, en el plano internacional, hay que recordar que Xeneizes y Millonarios, siguen con vida en la actual edición de Copa Libertadores, River ya en cuartos de final (se enfrentará a Nacional de Uruguay) y Boca en octavos pero con un pie en la siguiente llave (venció a Inter en la ida 1 a 0 y si mantiene la ventaja chocará ante Racing en cuartos). Y, como van por distintos caminos, solo se pueden cruzar en una final, como sucedió en la edición del 2018.

Los entrenadores de los dos clubes más grandes del país, se expresaron en las últimas horas sobre reeditar esa final. Marcelo Gallardo, técnico Millonario, opinó que "hay mucho morbo, no sé cuántos realmente quieren jugar ese partido otra vez. A mí me encanta, no le escapo a eso, lo digo con sinceridad. Sería una falta de respeto para otros rivales. Hablar de eso es injusto para los otros".

Mientras que Miguel Ángel Russo, DT Xeneize, deslizó: “si se da, será bienvenida, pero hoy nosotros vamos por el presente, primero está la revancha con Inter de Porto Alegre dentro de dos días, y si pasamos después vendrá Racing. Esto es día a día”.