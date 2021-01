Sarmiento de Junín logró el ascenso al derrotar a Estudiantes por penales

Sarmiento de Junín volvió al fútbol de Primera División luego de ganarle por penales al esquipo de Marcelo Vazquez, Estudiantes de Río Cuarto. La final por el primer ascenso a la Liga Profesional comenzó con un ritmo vertiginoso. El conjunto cordobés sorprendió a Sarmiento de Junín con una actitud agresiva que mereció darle la ventaja antes del primer minuto de juego.

Si bien el Verde intentó reaccionar a través de la vía aérea, el elenco de Marcelo Vázquez demostraba una superioridad basada en las combinaciones colectivas. Un mano a mano de Maximiliano Comba que se fue a centímetros del palo izquierdo de Manuel Vicentín fue otra muestra del dominio de Estudiantes. Además, el desarrollo del pleito se establecía en el área bonaerense, pero la paridad en el marcador mantenía el desenlace en suspenso.

El 1 a 0 significó un grito de desahogo y llevó tranquilidad a toda Córdoba. En contrapartida, el Verde continuó con una actitud pasiva y adormecida que fue llamativa para un aspirante al ascenso. Incluso la diferencia pudo ser más amplia si el arquero de Sarmiento no hubiera tenido una tarde extraordinaria, ya que sus intervenciones evitaron los ataques de Sepúlveda.

En la segunda parte se invirtieron los roles, y fue Sarmiento quien apretó a Estudiantes y estuvo cerca de ganarlo. En los 90 minutos habían empatado 1-1, y luego los juninenses se impusieron por 4-3 gracias al penal atajado por Manuel Vicentini, su capitán, a Bruno Sepúlveda, en el último remate de la tanda de cinco ejecuciones de los cordobeses

Sarmiento encontró el ascenso en su cuarta final consecutiva: se le había negado en las otras tres ocasiones (5-2 vs. San Martín de Tucumán en 2018; 1-0 vs. Arsenal y 5-3 (1-1) por penales vs. Central Córdoba de Santiago del Estero en 2019)

Formaciones:

Estudiantes de Río Cuarto: Luis Ardente; Gastón Benavídez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Maffini, Lucas Suárez; Gastón Bottino; Nahuel Cainelli, Víctor Beraldi, Maximiliano Comba; Ibrahim Hesar y Bruno Sepúlveda. DT: Marcelo Vázquez.

Sarmiento de Junín: Manuel Vicentini; Martín García, Brian Salvareschi, Federico Mancinelli, Facundo Castets; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga, Claudio Pombo; Mauro Albertengo o Benjamín Borasi y Jonathan Torres. DT: Mario Sciacqua.

Estadio: 15 de Abril (Unión de Santa Fe)

Árbitro: Fernando Rapallini