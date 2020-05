¿Por qué no apareció Karl Malone en la fenomenal The Last Dance?

Jason Hehir, director de The Last Dance, el documental que repasó la carrera de Michael Jordan y los seis títulos de Chicago Bulls en la década de los noventa, explicó hoy las ausencias de los ex basquetbolistas de Utah Jazz Karl Malone y Byron Russell a lo largo de los diez capítulos de la serie.

Malone, mejor jugador de la temporada de 1997/1998, descartó su participación aunque trataron de convencerlo en diferentes ocasiones desde hace dos años hasta la publicación, según relató Hehir.

"Le preguntamos varias veces. Agotamos casi todas las vías. Comenzamos en enero de 2018 porque sabíamos que (Malone) sería una figura difícil", contó el director en diálogo con el periodista estadounidense Dan Patrick.

Por su parte, Hehir explicó que Russell, el encargado de marcar a Jordan en las finales de las dos temporadas en las que se enfrentaron a Chicago Bulls (1996-97 y 97-98), "nunca atendió los llamados que le hicimos todo el tiempo".

Además, el cineasta aseguró que le costó convencer al base de Utah John Stockton, algo que lograron el pasado 10 de marzo, sobre el cierre del documental.

"Ustedes quieren que participe de un documental que será la cáscara de Michael Jordan, nos dijo", recordó en uno de los rechazos del ex basquetbolista.

Hehir aseguró que otro ex compañero de Jordan, el pivote Luc Longley, no salió al aire por "estar viviendo en Australia y los costos eran grandes".