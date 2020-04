'Pocho' Pianetti: favorito de Maradona y dirigido por Di Stéfano

Corría el año 1988 cuando Alfredo Di Stéfano fue un invitado especial al programa que conducía Maradona en Nápoles, Italia. Tras esa emisión televisiva, dos de los mejores futbolistas nacidos en la Argentina fueron a cenar acompañados de Guillermo Coppola (agente de Maradona), Fernando Signorini (preparador físico de Diego), Bruno Pesaola (exRiver) y Carlos Onofrio. Cada uno estuvo con su esposa en el restaurante La Sacristía. La charla duró hasta entrada la madrugada. Se tocaron diversos temas, entre ellos, recordaron el Boca de 1969/70 conducido por el ex DT del Real Madrid.

En ese momento de la charla, Maradona sostuvo: “Tengo un recuerdo maravilloso del Boca que dirigía usted, Alfredo. Qué jerarquía, qué nivel, qué clase... Angelito Rojas, Madurga, Novello, el peruano Meléndez... Yo era un mocoso, no tenía todavía diez años, pero mi viejo me llevaba a la popular. Me había enamorado del Loco Pianetti. Me acuerdo de que le clavaba los ojos cuando aparecía por el túnel y lo seguía los 90 minutos. Para mí, Pocho Pianetti fue un jugadorazo, pateaba como un animal, pero además jugaba como los mejores…”, según informó la revista el Gráfico, el único medio testigo durante la cena.

El Pocho Pianetti fue un puntero derecho surgido en el club de la Ribera. Además de su gran velocidad y muy buena pegada, era atrevido, guapo, encarador y tenía la virtud que podía jugar también por la izquierda. Inalcanzable para la mayoría de los marcadores, desbordaba y seguía disparado a velocidad.

Hace dos décadas que el “Pocho” Pianetti está instalado en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. En los años 90´vivió en los Estados Unidos, junto a su ex mujer, oriunda de El Salvador. A ella la conoció en el país de Centroamérica, donde se destacaba como un delantero veloz y habilidoso jugando para el Deportivo Once Lobos, Anteriormente, había pasado por Colombia (Deportivo Quindío), Chile (Coló Coló), Ecuador (Emelec) y Perú (Unión Tuman).

Una vez que cortó relación con la salvadoreña, volvió al país que lo vio nacer. Se instaló en el barrio porteño de San Telmo y formó, nuevamente, pareja. Pianetti no tiene la costumbre de dar notas a la prensa. Es más, es la primera vez que lo hace desde su regresó a la Argentina. Lo llaman seguido, pero prefiere no hablar.

El “Bocha” es muy buscado cada vez que Diego Armando Maradona lo elijé como uno de sus seis jugadores favoritos junto a Ricardo Bochini, Norberto Alonso, Ángel Clemente Rojas, Rivelinho y Daniel Pasarella: “Me enteré de que me eligió.

Es un orgullo para mí saber que soy uno de sus favoritos. Una satisfacción plena, tal vez aprendió algo de mí”, remarcó a El Ciudadano, entre carcajadas.

El “Bocha” nació hace 78 años en General Racedo, Entre Ríos. De purrete, vino a probarse en el Xeneize e inmediatamente quedó fichado. Sus inicios en las inferiores fueron en 1960´. Cuatro años después, debutó ante Atlanta, partido en el que le tocó convertir su primer tanto oficial: “El que más me gustó fue el que le hice a Vélez en la Bombonera (18/04/1965) en la primera fecha del torneo. Fue especial porque salió todo bien, jugué todo el campeonato. Salimos campeones. Anoté el primero y el último tanto de Boca en el torneo”, recalcó.

Con la camiseta Azul y Oro, Pianetti ganó cuatro títulos que lo llevaron al estrellato: los campeonatos de 1964 y 65, el Nacional 1970 y la vieja Copa Argentina 1969. “El fútbol me dejó muchos amigos Antonio Rattin, Ángel Rojas, Norberto Madurga, Silvio Marzolini, entre otros. Los sigo viendo. La mayoría los conocí de mi paso por la institución de la ribera. Teníamos un buen equipo. Si podíamos ganar, ganábamos. Si no, a empezar de nuevo”, reflexionó sobre su primer año en el Xeneize.

¿Tuvo a Alfredo D´Stefano como técnico?

Si, en el año 69´. Era muy amigo. Muy díscolo y recto. Fue un tipo que en la parte deportiva agilizó el tramite del mediocampo. Lo utilizaba para circular y no era para marcar. Teníamos jugadores especialistas en eso. Rápidos. De buen manejo del balón como Novello, Madurga, Savoy, Ángel Rojas. Era un muy buen equipo. Fue una revolución. No puede terminar el año jugando.

¿Qué le pasó?

Me echaron en el último partido y me suspendieron varias fechas, hasta el otro año. Recuerdo que fue en la cancha de Racing contra River.

¿A que se debió su expulsión?

Por un encontronazo con el Chamaco Jorge Rodríguez. La AFA me suspendió por 7 fechas y no pude recuperar la titularidad en el equipo. Boca se coronó campeón con el equipo que formó D´Stefano. Yo había arrancado en el banco de suplentes.

¿Le hizo muchos goles importantes a River?

El primero fue en el Monumental y el segundo, en la Bombonera en 1965 que salimos campeones. Son los que más recuerdo y nunca me voy a olvidar. Fueron varios partidos en el que les convertí, por suerte.

En el 64’ lo dirigió Adolfo Pedernera, ¿Como era él?

Un tipo bárbaro. Muy sencillo para explicar las cosas. Sabia la clase de jugadores que tenía. No era un tipo cargoso, de estar encima de sus futbolistas. Por ejemplo,

a Ángel y a mí nos decía: ´ustedes jueguen. No tiren centros ni se vuelvan locos. Si pueden hacer goles, mejor´. Era un tipo simple, no daba vueltas.

¿En el vestuario como se manejaba?

No entraba nadie. Mucha gente se quedaba afuera porque no lo dejaban ingresar. Eran los futbolistas, integrantes del cuerpo técnicos y preparador físico, nadie más. Incluso, han echado periodistas por brindar malas informaciones. Se equivocaban en algunas cosas y no entraban. Se la hacían pagar. En esa época, los periodistas tenían que respetar a los jugadores. Hoy, eso no pasa…

¿Qué enseñanzas le dejó Pedernera y D´Stefano dentro y fuera de la cancha?

Con Adolfo valorábamos la amistad, ser sencillos, no agrandarse cuando uno andaba bien. Y cuando le toca perder, comérsela. Con Alfredo, era muy importante el trabajo, sacrificio, tratar bien a la pelota. Jugar bien, es fundamental. Y como personas, llevarse bien con los compañeros.

¿Cuál fue el técnico que más lo marcó?

El Nano Bernardo Gandulia, a quién lo tuve en las divisiones inferiores y luego un año en la primera. Un maestro total. Era simple para explicar las cosas. Tenía razón en todo. Un genio, sacó muchísimos jugadores. Con los que hables, te van a hablar bien de él.

¿El futbolista que más lo sorprendió de su carrera? En contra y a favor

La Bruja Verón (Juan Ramon) era una cosa de loco. Brillante. También, Ermindo Onega y su hermano Daniel, fueron muy importantes. Como compañeros, Rojas, Madurga, Novello, Alberto González, la mayoría que tuve como compañeros en Boca.

Diego Maradona lo eligió entre uno de sus cinco jugadores favoritos. ¿Que sintió al respecto?

Me enteré. No es la primera vez que Diego hace una muy buena referencia mía. Hace varios años que habla de mí, viene dando manija. Siento enorme satisfacción porque, por lo menos, me vio jugar y tal vez, haya aprendido algo de mi jajaja. Es lo mismo que Messi diga: ´lo vi jugar a Pianetti´. El Diego tiene esas cosas…

¿Lo pudo conocer alguna vez?

Si, en la cancha de Boca me lo cruce varias veces. Es más, cuando concentraba en la Candela lo fui a ver, pero yo sabía que estaba concentrado y no lo iba a molestar, Hablamos un par de palabras y nada más. Una vez en la Bombonera sabía que estaba en el palco y cuando terminó el primer tiempo fue para el lado de los baños, entonces yo también fui. Me lo cruce. Conversábamos dos palabras. Lo saludé, lo abracé y lo molesté un poco, con unos chistes.

¿Cómo lo definiría a Maradona como jugador?

Como uno de los más grandes del mundo. Les demostró a todos que fue el mas grande del mundo, en su época.

¿Es el más grande de todos los tiempos?

No, el de todos los tiempos no, De ese momento sí. Ojo que cambian las cosas. Todos estos años hubo grandes futbolistas que nosotros no los vimos como Alfredo D´ Stefano, Adolfo Pedernera, el Charro Moreno. Había que sacarse el sombrero con esos jugadores. Apareció Messi que es muy bueno.

¿Cuáles serian sus cinco jugadores favoritos de los que vio en una cancha?

Maradona, Pele, Messi, Ronaldo, Johan Cruyff. Aunque si tuviera que elegir a uno, vamos a darle la carta al pibe Messi.

¿Como era Pianetti como jugador?

Era bravo, me gusta ir al frente. Aguerrido, no me achicaba nunca. Cuando empecé era muy habilidoso. Llegué a primera y jugué de 7 con Pedernera. No le encontraba la vuelta al puesto. En las inferiores me ponían de 11, libre. Adolfo me utilizaba de wing derecho, sobre la raya. Casi no gambeteaba porque estaba pegado a la línea de cal. Tenía que adaptarme. Cuando tuve la oportunidad de jugar lo hice bastante bien. De esa manera, pensé que me iban a vender afuera pero no me dieron esa posibilidad. Los directivos de Boca no quisieron. Pedí muchas veces para irme. Decían que era díscolo, complicado. En el año 71´me vinieron a buscar de México. Pero de Boca me declararon intransferible. Estaba terminando el campeonato y no me dejaron ir. Y encima, después no me dejaron entrenar. Me tuve que ir sin poder jugar la última etapa.

¿Quién era el presidente de Boca?

Alberto J. Armando. No teníamos buena relación. No era solamente conmigo, también con Marzolini y Suñe. Luego de la huelga de 1971, nos fuimos todos.

¿Hizo amigos en el fútbol?

Muchos y muy queridos como Rojitas, Novello, Madurga, Omar Larrosa, Marzolini, Ricardo Pavoni, De la Mata, un montón de amigos. El flaco Guzmán, También de otra época, Ribolzi, Hrabina, el Chino Benítez. Los años me permitieron ser amigo también de ese señor que es Amadeo Carrizo. También lo admiraba y lo quería a Ermindo (Onega), un jugador extraordinario.

Por último, no se olvida de Maradona por haberlo elegido y le deja un mensaje de agradecimiento: “Diego, en algún momento nos vamos a encontrar y te voy a dar un abrazo grande. Te agradezco infinitamente que te hayas acordado de mí”, sentenció el Pocho Pianetti.