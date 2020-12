"No me dejo llevar por tonterías que nos quieren desestabilizar"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró este miércoles que no se deja llevar "por tonterías", al restarle importancia a las polémicas del VAR y aseguró que son "cosas que nos quieren desestabilizar".



"No me dejo llevar por esas tonterías y no podemos darle importancia a lo externo que son cosas que nos quieren desestabilizar", expresó el DT en conferencia de prensa.



El Millonario visitará mañana a Nacional de Montevideo con el objetivo de alcanzar su tercera clasificación consecutiva a las semifinales de la Copa Libertadores, con la muy buena ventaja de haber ganado en el partido de ida por 2 a 0.



En este sentido, el Muñeco agregó: "Este es un equipo que hace 5 o 6 años que viene demostrando y por eso todos lo respetan y se lo ganó jugando, sé de donde vienen las cosas y estamos seguro de lo que somos, no es casualidad mantener todo".



"Hay tantas cosas delicadas por las que tuvimos que atravesar y estamos compitiendo a un paso de una nueva semifinal, la seguridad te la da todo lo que hicimos estos años; sostenerse es algo difícil y lo logramos", añadió el entrenador.



En cuanto al partido ante Nacional de Montevideo opinó: "Tenemos que estar preparados para todo, tenemos dos goles de ventaja y ellos van a tener que salir a jugar y a buscar goles que lo pongan en partido y hay que ser inteligentes y jugar con energía"



Mientras que sobre el posible planteo dijo: "Nacional va a jugar largo con Bergessio y a buscar la segunda pelota y hay que estar atentos a esa segunda pelota y si salen a jugar más por afuera, hay que estar atentos a buscar esos espacios".



Gallardo además explicó: "En cuanto a nosotros lo que debemos lograr es tener más control de juego que nos está costando últimamente por diferentes razones, intentaremos cerrar una serie que tenemos ventaja pero que va a ser difícil".



Ante la pregunta del equipo titular, el DT, no confirmó nada: "Todavía no lo sé. Lo voy a definir en estos días, no le mencione nada a los jugadores, necesitaba ver recuperaciones porque vamos a necesitar mucha energía para jugar este partido"



En este sentido, el entrenador, solo confirmó que jugará Leonardo Ponzio con elogios para el capitán: "Está porque se lo ganó, hizo méritos y ni yo ni nadie, le regaló nada, cada minuto que juega se lo gana con su profesionalismo, con su espíritu y sus ganas".



"Cuando no le toca jugar acompaña muy bien -agregó- por eso cuando salís enojado por un cambio mirá a Ponzio en el banco, eso nos da Leo y le digo que aproveche y lo disfrute porque cuando se acaba se acabó y ni la pandemia lo ha hecho bajar".



Por otro lado destacó el valor de los jugadores argentinos: "En una de las primeras conferencias dije cuando se hablaba de que los equipos argentinos no iban a tener chances mencioné que el espíritu del futbolista argentino se rebela y sale de situaciones adversas".



Y sumó: "Esta situación lo era y quedó demostrado que el futbolista argentino tiene orgullo y compite, somos así, eso le hace bien al fútbol argentino para que sepan que hay materia prima para que todo pueda ser más organizado, es una gran muestra de carácter".



En otra etapa de la conferencia, destacó: "Tenemos una dinámica de competencia entre los jugadores y en esa interna todos se sienten importantes, por eso hablar de un 11 es difícil, cuentan muchas cosas, los momentos, los rivales, es muy dinámico todo".



"Cambiamos jugadores y sistemas y más en este contexto que te hace a que tengas que estar alerta, lo que si el equipo no modifica es la forma de jugar, la idea es tener el mejor equipo posible para el momento que estás atravesando"., expresó.



Por último sobre el momento que atraviesa el delantero colombiano Rafael Borré consideró: "Es un jugador que ha hecho goles importantes en partidos importantes, hablamos mucho con él para que anímicamente esté bien porque es un jugador muy útil para el equipo".