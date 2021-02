¿Maidana vuelve a River? Dos clubes pelean por su pase

Jonatan Maidana tendría decidido volver a la Argentina, luego de haber jugado los últimos dos años en Toluca, y las alternativas más firmes serían River y Estudiantes. El defensor, que tiene el pase en su poder, espera definir su futuro en los próximos días

Todo indicaba que Joni jugaría en Estudiantes, pero cuando todo estaba por sellarse con el Pincha, habría aparecido nuevamente una llamada de Marcelo Gallardo para hacerlo dudar. Son 11 títulos, incluyendo dos Copas Libertadores, los que unen eternamente los destinos de Jonatan Maidana y River Plate.

El defensor se convirtió en un símbolo millonario y en 2019 decidió embarcarse en el desafío de jugar en el Toluca de México, donde estuvo dos temporadas. A los 35 años, está listo para volver al fútbol argentino. Y la Banda, claro, puede volver a cobijarlo para explotar su liderazgo.

Suenan con más fuerza los rumores, luego de que Richard Maidana, hermano de Jonatan compartiera en su cuenta de Instagram una imagen donde el marcador central está con el Manto Sagrado levantando la Copa Libertadores 2018 y la imagen está firmada por su propio hermano con una sentida dedicatoria.

El paso de Jonatan Maidana en River queda siempre en el recuerdo, en sus diez años en Núñez siempre tuvo un muy buen nivel, mostró un gran profesionalismo y se adaptó a todo. Fue titular en la mayoría de los partidos y cuando no le tocó serlo apoyó desde afuera. Se ganó ser el capitán del equipo cuando Ponzio no jugaba. Y en materia de títulos ganó nada más y nada menos que once. Cabe destacar, que Joni se fue de River a comienzos de 2019 y el Monumental lo ovacionó de pie.